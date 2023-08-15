ترامب مهدد بالسجن بعد خسارة معركة جورجيا.. والتهم الجنائية تهدد مستقبله السياسي

وجهت هيئة محلفين كبرى في مقاطعة فولتون، جورجيا، لائحة اتهام إلى الرئيس السابق دونالد ترامب وأكثر من عشرة من مساعديه بتهمة تزوير الانتخابات والابتزاز وتهم أخرى تتعلق بالجهود المزعومة لإلغاء انتخابات 2020.

تم توجيه تهم إلى ترامب، أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يواجه تهماً جنائية، في أربع قضايا منفصلة.

في حالة الإدانة سوف يسجن ترامب

من جانبه، قال المدعي العام لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، في مؤتمر صحفي، إنه تم إصدار أوامر اعتقال بحق جميع المتهمين في القضية ومن بينهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأن أمامهم حتى ظهر يوم 25 أغسطس لتسليم أنفسهم.

وأضاف ويليس: "أن دور الدولة في هذه العملية ضروري لعمل ديمقراطيتنا"، مضيفًا، جورجيا مثلها مثل كل ولاية، لديها قوانين تسمح لمن يعتقدون أن نتائج الانتخابات خاطئة، سواء بسبب خطأ متعمد، أو خطأ غير مقصود للطعن في تلك النتائج في محاكم الولاية، ولكن بدلاً من الالتزام بالإجراءات القانونية في جورجيا للطعن في الانتخابات، قالت إن المتهمين انخرطوا في مشروع ابتزاز إجرامي لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية في جورجيا التي أعقبت لائحة الاتهام.

وقال ويليس إن تهم الابتزاز لها وقت يجب أن تقضيه، لذا فهي ليست حكماً قيد المراقبة، مما يعني أنه في حالة إدانتهم، سيُحكم على المتهمين بالسجن، وأشار ويليس أيضًا إلى أن جميع المتهمين يُفترض أنهم أبرياء حتى يثبت العكس.

ماذا تزعم لائحة الاتهام؟

وجاء في لائحة الاتهام أن ترامب هو المتهم الرئيسي و18 آخرين، من بينهم محاميه السابق رودي جولياني، جون ايستمان، محامٍ محافظ، ومارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض السابق. ومن بين المتهمين الآخرين جيفري كلارك، المسؤول السابق بوزارة العدل. وسيدني باول وجينا إليس، المحاميان المحافظان اللذان دافعا عن مزاعم لا أساس لها بشأن تزوير الناخبين.

يسرد الملف 41 تهمة إجمالية ، بما في ذلك 13 ضد ترامب، ويلاحظ أن هناك 30 متآمرًا غير مدان. وإجمالاً، وُجهت تهم إلى 19 متهماً بارتكاب "جريمة انتهاك قانون جورجيا RICO"، من بين تهم أخرى.

يسمح قانون Racketeer للمنظمات المتأثرة والفاسدة في جورجيا، المعروف باسم RICO، بتوجيه الاتهام إلى هذه المجموعة من الأشخاص بارتكاب أعمال إجرامية يُزعم أنها وقعت في جورجيا أو خارج الولاية لتعزيز المؤامرة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية. الانتخابات في جورجيا.

تصف لائحة الاتهام المجموعة بأنها "منظمة إجرامية شارك أعضاؤها وشركاؤها في أنشطة إجرامية مختلفة ذات صلة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات والكتابات الكاذبة، وانتحال صفة موظف عام، والتزوير، وتقديم مستندات مزورة، والتأثير على الشهود، وسرقة الكمبيوتر، والتعدي، وانتهاك للخصوصية، والتآمر للاحتيال على الدولة، والأفعال التي تنطوي على السرقة، والحنث باليمين.

تحدد لائحة الاتهام المكونة من 98 صفحة مخططًا بدأ مع خسارة ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بما في ذلك في ولاية جورجيا، وتقول إن المتهمين "رفضوا قبول خسارة ترامب، وانضموا عن قصد وعن عمد إلى مؤامرة تغيير نتيجة الانتخابات لصالح ترامب".

"تضمنت تلك المؤامرة خطة مشتركة وهدفًا لارتكاب عملين أو أكثر من أعمال الابتزاز في مقاطعة فولتون، جورجيا، وأماكن أخرى في ولاية جورجيا، وفي ولايات أخرى،" الدول صاحبة الدعوى.

تصف لائحة الاتهام العديد من المخططات التي يُزعم أن ترامب والمتهمين الآخرين استخدمها لمحاولة عكس خسارته الانتخابية ، بما في ذلك الإدلاء ببيانات كاذبة للهيئات التشريعية في الولاية وكبار المسؤولين في الولاية ؛ إنشاء وثائق وهمية للهيئة الانتخابية وتجنيد المؤيدين للإدلاء بأصوات زائفة في مبنى الكابيتول بجورجيا ؛ مضايقة روبي فريمان عاملة الانتخابات في مقاطعة فولتون؛ و"فاسدة" استجداء كبار مسؤولي وزارة العدل ونائب الرئيس آنذاك مايك بنس.

كما تتهم أعضاء "المؤسسة" بسرقة البيانات، بما في ذلك صور الاقتراع وبرامج معدات التصويت ومعلومات الناخب الشخصية ، من كوفي كاونتي ، جورجيا ، والإدلاء ببيانات كاذبة لمحققين حكوميين.

ماذا يقول ترامب ومحاموه؟



ونفى ترامب مرارا ارتكاب أي مخالفات، وانتقد محامو ترامب في بيان مساء الاثنين التحقيق ، قائلين إن "هذا العرض من جانب هيئة المحلفين الكبرى يعتمد على شهود لديهم مصالح شخصية وسياسية".

وقال المحامون درو فيندلينج وجنيفر ليتل وماريسا غولدبرغ: "نتطلع إلى مراجعة تفصيلية لقرار الاتهام هذا الذي هو بلا شك معيب وغير دستوري مثل هذه العملية برمتها".

التهم الموجهة إلى ترامب

انتهاك قانون جورجيا RICO، وثلاث تهم تتعلق بالتماس انتهاك القسم من قبل موظف عمومي، والتآمر لارتكاب انتحال شخصية موظف عمومي، وتهمتان بالتآمر على التزوير من الدرجة الأولى، وتهمتان بالتآمر لارتكاب أقوال وكتابات كاذبة، وكذلك التآمر لارتكاب إيداع مستندات مزورة، وأيضًا تهمتان من التصريحات والكتابات الكاذبة، بالإضافة إلى تهمة إيداع مستندات مزورة.

أعادت هيئة المحلفين الكبرى لوائح الاتهام في حوالي الساعة 9 مساءً واستغرق الأمر حوالي ساعتين للمعالجة قبل أن تصبح التفاصيل علنية.

التحقيق، الذي قاده ويليس، كان مدفوعًا جزئيًا بمكالمة هاتفية في 2 يناير 2021 أخبر فيها ترامب وزير خارجية جورجيا براد رافنسبرجر "أريد فقط العثور على 11780 صوتًا، وهو أكثر مما لدينا، اذا حدث فنحن فزنا بالدولة".

تزعم لائحة الاتهام أن ترامب قدم أيضًا عددًا من المزاعم الكاذبة حول الانتخابات في جورجيا إلى رافنسبيرجر واثنين من مسؤولي الولاية الآخرين خلال المكالمة، بما في ذلك أن ما يقرب من 5000 متوفي صوتوا في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، وأن مئات الآلاف من بطاقات الاقتراع "ألغيت" "في مقاطعة فولتون ومقاطعة مجاورة، وأنه فاز في الانتخابات الرئاسية في الولاية بأربعمائة ألف صوت.

وفقًا للائحة الاتهام ، "من خلال الإدلاء ببيانات وتصريحات كاذبة لمسؤولي الدولة عن قصد وعن قصد وبشكل غير قانوني" ، ارتكب ترامب جريمة جنائية.

في بيان صدر في سبتمبر 2022 ، وصف ترامب محادثته مع رافنسبيرجر بأنها "مكالمة هاتفية مثالية تمامًا" لم يفعل فيها شيئًا "خطأ".

وكرر ترامب منذ ذلك الحين أن المكالمة كانت "مثالية" ، بما في ذلك في تجمع حاشد في 7 أغسطس في نيو هامبشاير.

ثلاث قضايا جنائية أخرى ضد ترامب

لائحة الاتهام في جورجيا هي الآن رابع قضية جناية ترفع ضد الرئيس السابق، في قضية جنائية بولاية نيويورك، قدم ترامب إقرارًا ببراءته في 4 أبريل بعد أن وجهت إليه 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية.

وتتعلق الاتهامات بالجهود المزعومة لإخفاء مصدر المدفوعات للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز ، التي وافقت في أكتوبر 2016 على عدم التحدث علنا ​​عن علاقة مزعومة مع ترامب. ونفى ترامب وجود هذه العلاقة وأي مخالفة فيما يتعلق بهذه القضية. وهو يدعي أن هذه القضية لها دوافع سياسية أيضًا.كما أنه يواجه قضيتين فيدراليتين رفعهما المحامي الخاص جاك سميث.

في فلوريدا، أقر ترامب بأنه غير مذنب في 13 يونيو مقابل 37 تهمة بعد أن تم توجيه الاتهام إليه بشأن مزاعم تتعلق بمعالجته لوثائق سرية تم العثور عليها في مقر إقامته في مارالاغو بعد رئاسته. كما دفع بأنه غير مذنب في أغسطس في التهم الإضافية المرفوعة في لائحة الاتهام السابقة. ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات وانتقد سميث مرارا ووصفه بأنه "متطرف".

وفي واشنطن العاصمة ، دفع ترامب بأنه غير مذنب في 3 أغسطس في أربع تهم اتحادية تتعلق بمؤامرة مزعومة لإحباط فرز الأصوات الانتخابية بعد خسارته في انتخابات عام 2020.