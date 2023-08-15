"العقد".. تعرف على تفاصيل أحدث أعمال إليسا الغنائية

تواصل الفنانة اللبنانية إليسا طرح أحدث أعمالها الغنائية والتي انتهت من تسجيلها الفترة الماضية بشكل “منفرد” وتعود إلى جمهورها بعد غياب عن طرح الأعمال الجديدة.

وتستعد إليسا لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “العقد” خلال الأيام المقبلة عبر “يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتتعاون إليسا في أغنيتها الجديدة “العقد” مع كل من الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، والمحلن الموسيقي محمد يحيى، وظهر إليسا على البوستر الدعائي للأغنية بإطلالة مختلفة وهي تردتي بدلة بيضاء اللون.

وحققت إليسا نجاحًا كبيرًا بأغنيتها الأخيرة "بتمايل على الـ Beat" وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي والمحلن عزيز الشافعي، وحقق الأغنية نسبة مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب" تخطت الـ 6 ملايين مشاهدة.

تقول كلمات الأغنية: حبيبي وسط الناس وحيدة مفيش ولا حاجة جديدة

عشان إنت بعيد عني فمش فارقالي ولا حاجة

وسط الناس سهرانة لكن خايفة وزهقانة

عشان أنت بعيد عني ومشتاقة ومحتاجة وطول الليل عيوني بتدور عليك وسط الوشوش مبینا مش عيوني بعدك يا مبيناموش طول الليل بضحك في وش الناس وقلبي بيتعصر مين اللي فيهم زيي قاسى ولا مين زيي خسر وبيشوفوني يحسبوني أني برقص على الأغاني وأنا في مكان تاني معاك يا حبيبي أنا في مكان تاني أنا بتمايل على الـ beat يا حبيبي وبفكر فيك أنا بتمايل على الـ beat مشغولة يا شاغلني عليك أنا بتمايل على الـ beat أنا قلبي مستنيك.

وسط الناس موجودة لكن تایهة ومخضوضة ماليش غيرك ومن غيرك ما تلزمنيش ولا حاجة

وسط الناس ملهية لكن لسه أنا هي حبيبتك اللي بتحبك وماتغيرش ولا حاجة وطول الليل بضحك في وش الناس وقلبي بيتعصر مين اللي فيهم زيي قاسى ولا مين زيي خسر وبيشوفوني يحسبوني إني برقص على الأغاني وأنا في مكان تاني معاك يا أنا في مكان تاني أنا بتمايل على الـ beat يا حبيبي وبفكر فيك حبيبي.