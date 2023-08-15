الجمعة.. الفنان مجد القاسم ضيف إيمان أبوطالب فى برنامج "بالخط العريض"

يحل النجم مجد القاسم، في ظهور خاص وحوار صريح، ضيفًا على الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها "بالخط العريض" على شاشة قناة الحياة، وذلك يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً.



وكشف القاسم، خلال الحلقة، كواليس غيابه عن الساحة الفنية فترة طويلة، كما أهدى البرنامج أغنية حصرية تذاع لأول مرة بعنوان "البيت الأولاني".

المواقف الصعبة التي واجهته في بداية وصوله القاهرة



تحدث مجد القاسم أيضًا عن المواقف الصعبة التي واجهته في بداية وصوله القاهرة، حيث فقد كل متعلقاته وحقائبه وأمواله، وذكر أول أجر تقاضاه في بداية مشواره الفني عن ألبوم "كوكتيل" لم يكتب اسمه عليه.



كما كشف كواليس مسلسل فريد الأطرش، الذي توقف لأسباب خارجة عن إرادته بعد المشاركة في تحضيره أكثر من ٣ سنوات، متحدثا عن عدة أسرار من حياة ملك العود.

ولأول مرة يتحدث القاسم عن حياته الشخصية قائلًا: أنا زوج مثالي، ممكن أقعد 3 أيام فى البيت.

يذاع برنامج بالخط العريض مع إيمان أبوطالب على شاشة الحياة، الجمعة الثامنة مساءً.