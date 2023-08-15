الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الجمعة.. الفنان مجد القاسم ضيف إيمان أبوطالب فى برنامج "بالخط العريض"

مجد القاسم
مجد القاسم

يحل النجم مجد القاسم، في ظهور خاص وحوار صريح، ضيفًا على الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها "بالخط العريض" على شاشة قناة الحياة، وذلك يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وكشف القاسم، خلال الحلقة، كواليس غيابه عن الساحة الفنية فترة طويلة، كما أهدى البرنامج أغنية حصرية تذاع لأول مرة بعنوان "البيت الأولاني".

المواقف الصعبة التي واجهته في بداية وصوله القاهرة 


تحدث مجد القاسم أيضًا عن المواقف الصعبة التي واجهته في بداية وصوله القاهرة، حيث فقد كل متعلقاته وحقائبه وأمواله، وذكر أول أجر تقاضاه في بداية مشواره الفني عن ألبوم "كوكتيل" لم يكتب اسمه عليه.

كما كشف كواليس مسلسل فريد الأطرش، الذي توقف لأسباب خارجة عن إرادته بعد المشاركة في تحضيره أكثر من ٣ سنوات، متحدثا عن عدة أسرار من حياة ملك العود.
ولأول مرة يتحدث القاسم عن حياته الشخصية قائلًا: أنا زوج مثالي، ممكن أقعد 3 أيام فى البيت. 
يذاع برنامج بالخط العريض مع إيمان أبوطالب على شاشة الحياة، الجمعة الثامنة مساءً.

الفنان مجد القاسم إيمان أبو طالب الإعلامية إيمان أبو طالب بالخط العريض برنامج بالخط العريض ضيفا الجمعة

مواد متعلقة

في ذكرى وفاته.. "فؤاد أحمد" فقد بصره من أجل الفن

هدى سلطان.. ست الحسن والطرب

مازن الغرباوي: فخور بتمثيل بلدي في مهرجان مهم بقيمة "إثراء" للمسرحيات القصيرة

فايزة محمود: سابقت الزمن لحصد ذهبية بطولة السعودية الدولية لتنس الطاولة البارالمبية (فيديو)

رئيس الوزراء العراقي: استدامة الأمن والاستقرار أهداف سياسية واجتماعية للمواطن والحكومة

ملك الأردن: قمة العلمين الثلاثية تحرص على توفير كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين

الليلة.. dmc تعرض لقاء كريس المصرى مع "صاحبة السعادة" بمهرجان العلمين (فيديو)

تفاصيل افتتاح البطولة الإفريقية السادسة لكرة السرعة في محافظة بورسعيد (فيديو)

الأكثر قراءة

تفاصيل الاستماع لأقوال الشيبى لاعب بيراميدز ضد حسين الشحات

"طعنة بالقلب".. أول صور لمسن قُتل على يد زوج ابنته فى الوراق

فرغا فيه خزنة.. يقتلان شقيقهما بالرصاص بسبب الإرث بسوهاج

وصلة ضرب قاسية من أب لابنه تحوله لجثة هامدة فى بولاق الدكرور

البابا تواضروس يصدر قرارًا بابويًا بشأن إيبارشية حلوان

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية