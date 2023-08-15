الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع معدلات إنجاز مشروع سوق «بهيج» (صور)

مشروع السوق الدائم
مشروع السوق الدائم بقرية بهيج

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاء السوق الدائم بقرية بهيج بمركز ومدينة برج العرب، بإجمالى تكلفة 17.5 مليون جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

وأكد المحافظ أنه من المقرر الإنتهاء من تنفيذ المشروع بحلول نوفمبر المقبل، حيث أنه تم إنجاز 30% من أعمال التنفيذ، مشيرًا إلى أن السوق يقام على مساحة 2500 متر ويضم 31 محل بالاضافة إلى مسجد ومبني إداري، ويأتي استكمالا للأسواق الحضارية التي يتم تنفيذها على أرض الإسكندرية لخدمة المواطنين.

شارك في الجولة كل من الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد بيومي العربي رئيس شركة النصر للخدمات والصيانة، واللواء رضا الحسيني رئيس قطاع الإسكندرية واللواء هشام سعد نائب رئيس قطاع الاسكندرية، واللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب.

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الإسكندرية السوق الدائم بقرية بهيج المبادرة الرئاسية حياة كريمه محافظ الإسكندرية

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