القبض على 3 بلغاريين بالمملكة المتحدة يشتبه في تجسسهم لصالح روسيا

اعتقلت السلطات البريطانية، ثلاثة مواطنين بلغاريين يشتبه في تورطهم في أنشطة تجسس لحساب روسيا خلال فترة إقامتهم في بريطانيا، ووجهت إليهم اتهامات رسمية.

كان الثلاثة ضمن خمسة أشخاص تم توقيفهم في فبراير بعد عملية تحري مستمرة من قبل قوات مكافحة الإرهاب. وأعلنت شرطة لندن - المختصة بالقضايا المتعلقة بالتجسس - في بيان صحفي أنه تم اتهام ثلاثة من الموقوفين لاحقًا بحيازة هوية مزورة بقصد غير شرعي.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن المشتبه بهم كانوا يعملون لصالح جهات استخباراتية روسية، كجزء من ما يبدو أنه خلية سرية. وكان بحوزتهم جوازات سفر وبطاقات هوية من دول أوروبية مختلفة مثل بلغاريا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وكرواتيا وسلوفينيا واليونان وجمهورية التشيك.

المشتبه بهم الثلاثة هم: أورلين روسيف (45 عامًا) ، من مدينة غريت يارموث في مقاطعة نورفولك. بايزر دزامبازوف (41 عامًا) ، من هارو في شمال غرب لندن. كاترين إيفانوفا (31 عامًا) ، من نفس عنوان هارو. وذكرت بي بي سي أن الثلاثة قد عاشوا في بريطانيا لعدة سنوات ، وشغلوا مناصب مختلفة في مجالات الصحة والخدمات المالية والعمل الخيري. وأضافت أن روسيف لديه خبرة في التجارة مع روسيا. انتقل إلى بريطانيا في عام 2009 وعمل لثلاث سنوات في دور فني في قطاع الخدمات المالية.

لا يظهر صورة في ملفه الشخصي على لينكد إن يدعي روسيف أنه صاحب شركة NewGenTech Ltd ، التي تختص ب"الذكاء الاصطناعي وأنظمة الفهرسة المتقدمة وأنظمة الاتصالات المتقدمة… تقنية الترددات اللاسلكية والعالية التردد ومعالجة الإشارات". كما يقول إنه كان مستشارًا سابقًا لوزارة الطاقة البلغارية وكان يقيم مؤخرًا في بيت ضيافة على شاطئ البحر في غريت يارموث. يعمل أحدهم كسائق للمستشفيات. لا تحتوي صفحته على الفيسبوك على أي أصدقاء وتضم مقاطع فيديو بريئة. تعرف إيفانوفا على نفسها في ملفها الشخصي على لينكد إن بأنها مساعد مختبر لشركة صحية خاصة.

ذكرت بي بي سي أن الزوجين، اللذين انتقلا إلى بريطانيا منذ حوالي عشر سنوات، قاما بإدارة منظمة مجتمعية تقدم خدمات للجالية البلغارية، بما في ذلك تعريفهم “بالثقافة والعادات البريطانية”. كما أنهم شاركوا في اللجان الانتخابية في لندن التي تسهل على المواطنين البلغاريين المقيمين في الخارج التصويت في الانتخابات البلغارية. سيحاكم المتهمون الثلاثة في محكمة أولد بيلي في لندن في يناير لم يقدموا بعد دفوعاتهم للاتهامات الموجهة إليهم.