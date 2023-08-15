وزيرة الهجرة: لا تراجع فى حجم تحويلات المصريين بالخارج

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه لا تراجع في قيمة تحويلات المصريين بالخارج.

وأضافت "جندي" خلال مؤتمر صحفي، لاستعراض نتائج مؤتمر المصريين في الخارج والذي عُقد في 31 يوليو الماضي، وجهود وأنشطة الوزارة خلال عام، وذلك بمقر الوزراة بالعاصمة الإدارية، أن هناك 3 بنوك أعلنت إفلاسها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأردفت :"طبعًا كل مصري يحاول يقتصد، لذلك تهتم الدولة بتوفير الخدمات لهم للحفاظ على حجم التحويلات من الخارج".

واختتمت: "المصري في الخارج وقت الأزمة يحاول صرف أمواله في الأساسيات، وهذا دور وزارة الهجرة لتوفير احتياجاته مثل وثيقة التأمين معاش بكرة، ومبادرة سيارات المصريين بالخارج".