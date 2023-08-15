بالتزامن مع التقلبات الجوية... كل ما تريد معرفته عن آلام الجيوب الأنفية الحاد

التهاب الجيوب الأنفية هو عدوى تصيب الشخص وتستمر من سبعة إلى عشرة أيام، كما تشمل الأعراض انسداد الأنف وألم في الوجه وإرهاق غالبًا يختفي بالرعاية المنزلية، ولكن يحتاج البعض إلى دواء لمعالجته.

وبالتزامن مع التقلبات الجوية، نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ما تريد معرفته عن التهاب الجيوب الأنفية بحسب موقع "healthline" الطبي:

تشمل أعراض التهاب الجيوب الأنفية الحاد ما يلي:

تصريف ملون أو غائم من الأنف.

انسداد أو احتقان أو انسداد الأنف.

ألم أو ضغط أو إحساس بالامتلاء حول الوجه أو الرأس أو حول العين.

فقدان حاسة الشم والتذوق.

رائحة الفم الكريهة.

حمى.

ألم في الأذن.

صداع.

وجع الاسنان.

ما الذي يسبب التهاب الجيوب الأنفية الحاد؟

غالبًا ما يحدث التهاب الجيوب الأنفية الحاد عند الإصابة بنزلة برد، حيث إن الجيوب الأنفية عبارة عن سلسلة من المساحات المجوفة المتصلة خلف عظام الوجنتين والجبهة والأنف، وينتقل الهواء الذي يدخل من الأنف عبر الجيوب الأنفية في طريقه إلى الرئتين.

والجيوب الأنفية مبطنة بالأنسجة، كما أنها تصنع مخاطًا يحافظ على رطوبة الأنف من الداخل والمخاط المتدفق من الجيوب الأنفية يعتني أيضًا بالحطام مثل البكتيريا أو الفيروسات التي قد يحملها الهواء إلى الأنف.

ويحدث التهاب الجيوب الأنفية عندما تستقر البكتيريا والفيروسات في الجيوب الأنفية، مما يؤدي إلى انتفاخ أنسجتها في الوقت نفسه، وتفرز المزيد من المخاط المتدفق بعيدًا عن الجيوب الأنفية ويغسل المتسللين، وتصبح الجيوب الأنفية مسدودة وتمتلئ بالسوائل، مما يجعل الشعور بالانسداد

كيف يتم علاج التهاب الجيوب الأنفية الحاد؟

غالبًا يختفي التهاب الجيوب الأنفية الحاد دون وصفة طبية، قد يستغرق تنظيف الجيوب الأنفية بعض الوقت ولكن هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتخفيف ضغط الجيوب الأنفية تتمثل في:

بدأ اليوم برذاذ الأنف بمحلول ملحي لإزالة الاحتقان إذا استيقظت مع انسداد في الأنف.

عصر منشفة مبللة بالماء الساخن ووضعها على الوجه.

الاحتفاظ بمرطب أو رذاذ على رأس السرير حتى تحصل على تيار مستمر من البخار يعمل على ترطيب الهواء الذي تتنفسه أثناء نومك.

تناول المزيد من السوائل الساخنة مثل الماء مع الليمون أو الشاي.

استخدام مزيلات احتقان الأنف التي لا تستلزم وصفة طبية.

الحصول على راحة إضافية وعدم بذل الجسم لجهد.

هل يمكن منع التهاب الجيوب الأنفية الحاد؟

القليل من الوقاية تقطع شوطًا طويلاً نحو الحفاظ على نظافة الجيوب الأنفية وتتمثل في:

تجنب التدخين غير المباشر.

تجنب أشياء مثل وبر الحيوانات والغبار والعفن وحبوب اللقاح أو أي شيء يثير رد فعل تحسسي يجعل الأنف يسيل أو يصبح مسدودًا.

حماية النفس من جراثيم البرد والإنفلونزا عن طريق الابتعاد عن المرضى وغسل الأيدي قبل وبعد الأكل وبعد استخدام الحمام.

الحفاظ على الجسم والجهاز المناعي في حالة جيدة من خلال تناول الطعام الصحي.