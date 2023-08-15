الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لـ "نقاش" عُثر داخل منزله على سلاح ناري ببورسعيد

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات بورسعيد، عامل نقاشة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لإدانته بحيازة سلاح ناري داخل منزله  في القضية رقم 455 لسنة 2023 جنح الزهور، والمقيدة برقم 285 لسنة 2023 كلي بورسعيد.

صدر الحكم  برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة.

بداية الواقعة بضبط المدعو "أ.ش.ح" عامل نقاشة، بناء على إذن النيابة، وبتفتيش منزله عُثر على سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش، و3 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته أقر بإحرازه بقصد الدفاع.

 أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي حكمت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية وغرامة 5000 جنيه ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين.

محكمة جنايات بورسعيد عامل نقاشة السجن المشدد المستشار جودت ميخائيل قديس سلاح نارى

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