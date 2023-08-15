الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

برلمان العراق يسعى لمحاصرة البغاء والشذوذ الجنسى

برلمان العراق
برلمان العراق

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، ضرورة تعديل قانون البغاء وتجريم الشذوذ الجنسي، فيما رفع المجلس جلسته ليوم غدٍ الأربعاء.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" المندلاوي دعا النواب للتصويت على إضافة فقرة على جدول أعمال الجلسة تتضمن القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988" وتم إنجاز القراءة". 
وأكد المندلاوي،" ضرورة تعديل هذا القانون ومعالجة النقص التشريعي في مجال تجريم أفعال الشذوذ الجنسي ومن يروج لها وفرض عقوبات رادعة على مرتكبيها".
وأضاف البيان، أن" مجلس النواب صوت خلال الجلسة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معافي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات".
وتابع أن" المجلس صوت أيضا على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حوادث مسببة للتلوث البيئي لعام 1969 والبروتوكول المتعلق بالتدخل في أعالي البحار في حالات التلوث بمواد غير الزيت لعام 1973".

مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي المندلاوي الشذوذ الجنسي قانون البغاء

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