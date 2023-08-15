الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى الهيروين بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، المتهم "ع.ع " بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بدائرة مركز أخميم.

 تعود أحداث القضية عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الهيروين وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم، وبحوزته 17 جرامًا من الهيروين  كانت معدة للبيع.

بمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

 

محكمة جنايات سوهاج الهيروين أحداث القضية ضباط المباحث المصادر السرية

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