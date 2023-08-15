في افصاح للبورصة..أرباح «الشمس للإسكان» تتراجع إلى 71 مليون جنيه خلال 2023

أظهرت المؤشرات المالية لشركة الشمس للإسكان والتعمير، خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 17.2%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الثلاثاء، أنها حققت أرباحاً بلغت 70.78 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 85.53 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر إلى 151.72 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 173.93 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

يشار إلى أن الشمس للإسكان والتعمير، حققت أرباحاً بلغت 48.5 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 17.42 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 110.28 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل مبيعات بلغت 50.18 مليون جنيه بالربع المقارن من 2022.

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك، السير في إجراءات خفض رأس المال المصدر والمدفوع، عن طريق إعدام أسهم خزينة.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، إنه تقرر تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 77 مليون جنيه إلى 76.38 مليون جنيه بتخفيض قدره 618.57 ألف جنيه موزعة على 618.57 ألف سهم بقيمة اسمية 10 قروش للسهم، وذلك عن طريق إعدام أسهم خزينة.

يشار إلى أن يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك، سجلت صافي ربح بلغ 12.75 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 20.65 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 387.21 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 396.03 مليون جنيه في النصف المقارن من 2022.