الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

في افصاح للبورصة..أرباح «الشمس للإسكان» تتراجع إلى 71 مليون جنيه خلال 2023

البورصة المصرية
البورصة المصرية

أظهرت المؤشرات المالية لشركة الشمس للإسكان والتعمير، خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 17.2%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الثلاثاء، أنها حققت أرباحاً بلغت 70.78 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 85.53 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر إلى 151.72 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 173.93 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

يشار إلى أن الشمس للإسكان والتعمير،  حققت أرباحاً بلغت 48.5 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 17.42 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 110.28 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل مبيعات بلغت 50.18 مليون جنيه بالربع المقارن من 2022.

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك، السير في إجراءات خفض رأس المال المصدر والمدفوع، عن طريق إعدام أسهم خزينة.

وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، إنه تقرر تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 77 مليون جنيه إلى 76.38 مليون جنيه بتخفيض قدره 618.57 ألف جنيه موزعة على 618.57 ألف سهم بقيمة اسمية 10 قروش للسهم، وذلك عن طريق إعدام أسهم خزينة.

يشار إلى أن يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك، سجلت صافي ربح بلغ 12.75 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 20.65 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 387.21 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 396.03 مليون جنيه في النصف المقارن من 2022.

المؤشـرات الماليــة بورصة مصر إيرادات الشركة المؤشرات صناعة خزينة

الأكثر قراءة

أحمد دياب رئيسًا لرابطة الأندية المصرية (خاص)

مصدر بالزمالك: سنحصل على 20% من صفقة انتقال عمر خضر إلى أستون فيلا

كولر يرفض التعاقد مع مهاجم إنبي

توقعات تنسيق الكليات 2023 بالمرحلة الثانية للشعبة العلمية

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

وزيرة الهجرة: لا تراجع فى حجم تحويلات المصريين بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية