الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

يستمر حتى 9 سبتمبر.. افتتاح معرض "أول مرة" بمكتبة الإسكندرية

معرض أول مرة بمكتبة
معرض أول مرة بمكتبة الإسكندرية

شهدت مكتبة الإسكندرية، اليوم، افتتاح معرض "أول مرة #30"،  بقاعة المعارض الشرقية بمركز المؤتمرات، والذي يستمر حتى يوم السبت 9 سبتمبر 2023.


وقال الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن هناك توجه في مكتبة الإسكندرية للتركيز على الشباب لأن هناك أطياف كثيرة جدًا من الشباب من قطاعات مختلفة لديه طاقة كبيرة، مشيرًا إلى أن المواطن المصري لديه قدرة هائلة على الابتكار والإبداع في مجالات كثيرة.


وأشار إلى أنه طالب بتخفيض سن الشباب المتقدمين للمعرض ونتيجة لذلك أنه لدينا الآن مجموعة من الشباب تتراوح أعمارهم من سن 16 إلى سن 30 سنة يقدموا مجموعة من الأعمال الفنية، موضحًا أن مكتبة الإسكندرية ابتداءً من العام القادم سوف تتوسع في المسابقات ذات الجوائز المالية للشباب القائمة على "الفن" و"الرواية" و"المسرح" و"الشعر" و"القصة القصيرة" و"القراءة" وسوف يكون ذلك العمل هو جزء أساسي من أنشطة المكتبة فيما بعد.


وقال الدكتور جمال حسني؛ مدير إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بمكتبة الإسكندرية، إن معرض أول مرة مختلف عن معرض أجندة لأنه يعرض كل أنواع الفنون ولكنه يركز على شكل آخر من أشكال الأداء، موضحًا أن المعرض يركز على تجربة الفنان المتكاملة وأن يكون هناك مجموعة من الشباب الواعدين ليقدموا أعمالهم الفنية الكاملة لأول مرة وهذا هو السر وراء اسم المعرض.


وتابع حسني: نحن نسعى لجذب الفنانين الشباب من كل أنحاء الجمهورية فقد قللنا سن قبول الشباب من سن 35 إلى سنة 30، وأطلقنا على المعرض هاشتاج #30 فأصبح سن القبول في المعرض من 16 إلى 30 ومن الممكن في المستقبل أن يقل عن ذلك لأن المعيار الأساسي للقبول هو الحبكة والجودة الفنية.


يذكر أن المعرض يستمر حتى يوم السبت 9 سبتمبر 2023، يوميًا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى السابعة مساءً، ما عدا أيام الجمعة، أما السبت من العاشرة صباحًا إلى الثانية ظهرًا، بقاعة المعارض الشرقية بمركز المؤتمرات بمبنى المكتبة.

معرض أول مرة بمكتبة الإسكندرية
معرض أول مرة بمكتبة الإسكندرية
معرض أول مرة بمكتبة الإسكندرية
معرض أول مرة بمكتبة الإسكندرية
معرض أول مرة بمكتبة الإسكندرية
معرض أول مرة بمكتبة الإسكندرية
مكتبة الاسكندرية أول مرة الإسكندرية مجموعة من الشباب افتتاح معرض

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