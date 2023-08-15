الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مؤتمر كيبا: أتمنى الاستمرار في ريال مدريد.. والقرار كان سهلا

كيبا
كيبا

أعرب كيبا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني الجديد، عن سعادته بالانتقال لصفوف الميرنجي هذا الصيف.

كيبا انضم لصفوف الريال معارًا من تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف، تعويضًا للبلجيكي تيبو كورتوا الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي.

وقال كيبا في المؤتمر الصحفي اليوم لتقديمه كلاعب جديد للميرنجي: “نه يوم سعيد للغاية بالنسبة لي ولجميع أفراد عائلتي وأصدقائي وأحبائي، أشعر بالسعادة والفخر بالانتماء إلى ريال مدريد، إنه يوم للاستمتاع”.

وأضاف: “أصل هنا وأنا أكثر نضجًا، في واحدة من أفضل لحظات مسيرتي الرياضية وأنا مستعد لمواجهة هذا التحدي، سأقدم كل ما لدى كانت هذه أيامًا صعبة، لكن عندما أتيحت لي الفرصة، كان كل شيء واضحًا بالنسبة لي”.

وتابع: “إختيار ريال مدريد؟ لقد كان القرار سهلاً للغاية، صحيح إنه كان لدى مقترحات مهمة أخرى، لكن القرار كان سريعًا للغاية”.

وأكمل: “إنها لحظة فخر أن تشعر بالإنتماء إلى ريال مدريد، بكل أسطوريته من الواضح، بسبب أتليتيك بلباو، كنت أتابع الدوري الإسباني دائمًا وكبرت وأنا أشاهد إيكر كاسياس، لقد كان أحد مرجعي فى كرة القدم الانتماء إلى مدريد هو مصدر فخر”.

وعن سؤاله هل تريد الاستمرار بعد الإعارة: “آمل ذلك، اليوم هو أول يوم في مهمتي لدينا الوقت، وسنرى ما سيحدث لاحقًا. أنا أثق بجودتى وأتمنى أن أحقق أشياء إيجابية هنا لإثبات ذلك”.

وأتم عندما عرف عن اهتمام ريال مدريد: “لقد كانت الأمور سريعة جدًا، قبل يومين فقط وبعد التدريب مع تشيلسي، تلقيت مكالمة وهنا بدأ كل شيء، كانت الأشياء سريعة جدًا، كنت مع زوجتي وكنا سعداء”.

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