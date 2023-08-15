ضبط مصنع مستحضرات تجميل لاستخدامه مواد كيماوية فاسدة بالإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط مصنع مستحضرات تجميل لاستخدامه مواد كيماوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وذلك بناءً على تعليمات المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع.



وقامت إدارة برج العرب التموينية بالمديرية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، وفريق العمل التابع للإدارة، بحملة تموينية بنطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط مصنع مستحضرات تجميل وذلك لحيازته واستخدامه مواد كيماوية وخامات منتهية الصلاحية، وأخرى مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، وكذلك لقيامه بإعادة استخدام وتدوير المنتجات المنتهية الصلاحية والمرتجعة مرة أخرى وإعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق.

جرى ضبط والتحفظ على 70 شيكارة زنة الواحدة 25 كجم من مادة تستخدم فى صناعة الكريمات والبلسم بإجمالي كمية قدرها 1750 كجم منتهية الصلاحية، و5 شيكارة حمض ستريك زنة الواحدة 25 كجم بإجمالي كمية 125 كجم منتهية الصلاحية، و300 كرتونة بداخل كل كرتونة 20 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع والأحجام منتهية الصلاحية بغرض إعادة استخدمها وتدويرها مرة أخرى بإجمالي كمية قدرها 6000 عبوة.

كما جرى ضبط 35 شيكارة زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم بإجمالي كمية قدرها 875 كجم من مادة كيماوية غير مدون عليها أي بيانات ومجهولة المصدر، و5 كرتونة بداخل كل واحدة 12 عبوة سعة العبوة الواحدة واحد لتر مادة خام بإجمالي كمية 60 لتر غير مدون عليها أي بيانات و مجهولة المصدر، و10 برميل بداخلها مواد كيماوية تستخدم في صناعة مستحضرات التجميل مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات؛ سعة البرميل الواحد 200 لتر بإجمالي كمية قدرها 2000 لتر.

وأكدت المديرية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.