وزيرة الهجرة: عقد جلسة افتراضية للمصريين بالخارج فى الحوار الوطنى

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن إحدى توصيات مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الرابعة هي عقد جلسة افتراضية للمصريين بالخارج في الحوار الوطني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للسفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، لاستعراض نتائج مؤتمر المصريين في الخارج، والذي عُقد في 31 يوليو الماضي، وجهود وأنشطة الوزارة خلال عام، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وأردفت وزيرة الهجرة أن هذه الجلسة تناقش كل الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مؤكدة أن هذه الجلسة ستكون بثًا مباشرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن الوزارة تعمل فى الوقت الحالى بالتعاون مع وزارة الاتصالات لإطلاق أول تطبيق إلكتروني يتضمن كل الخدمات والمحفزات للمصريين بالخارج ليكون جاهزًا للإطلاق قبل نهاية 2023.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة تسعى للترويج لخدمة التأمينات والمعاشات والتعريف بآليات الاشتراك، مع إتاحة وثيقة التأمين على المصريين فى الخارج، وتوفير التغطية التأمينية فى حالات الوفاة ونقل الجثامين، وبلغ المشتركون فيها 545 ألف مواطن.

وأشارت الوزيرة إلى أنه خلال المؤتمر الأخير للمصريين بالخارج تمت مناقشة وبحث سبل التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إنشاء صندوق المصريين بالخارج، والسعي لتحقيق التكافل بين أوساط المصريين بالخارج، وكذلك توفير خدمات التأمين الصحي والاجتماعي، بجانب التكفل بنقل جثامين المصريين بالخارج في حالة الطوارئ، والإخلاء الطبي في الحالات الحرجة.