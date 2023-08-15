الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصدر بالزمالك: سنحصل على 20% من صفقة انتقال عمر خضر إلى أستون فيلا

عمر خضر
عمر خضر

أكد مصدر بإدارة الكرة بنادي الزمالك أن الأبيض سيستفيد من صفقة انتقال عمر خضر لاعب فريق زد إلى أستون فيلا الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر أن الزمالك سيحصل على 20% من قيمة بيع عمر خضر إلى أستون فيلا في الفترة الحالية، خاصة وأن الزمالك وضع بنداً في عقد بيع عمر خضر لزد يقضي بحصول الزمالك على 20% من بيع اللاعب لأي ناد مستقبلاً.

وسبق ولعب عمر خضر في قطاع الناشئين بنادي الزمالك قبل أن يتم بيعه إلى نادي زد ومن ثم أستون فيلا.

ورغم صعود زد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد لكن  إدارة زد فضلت بيع اللاعب ومنحه الفرصة للاحتراف.

نادي الزمالك فريق زد استون فيلا أستون فيلا الإنجليزي عمر خضر ورفضت جماهير الزمالك الطريقة التي تحدث بها أحمد مرتضى مع أيمن يونس موجهين له انتقادات قوية وعلق أحدهم قائلا فاشل وما زال يجادل

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