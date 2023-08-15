وزيرة الهجرة: تأسيس شركة المصريين بالخارج برأس مال مليار دولار

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج سيتم إنشاؤها برأس مال مليار دولار، مؤكدة أن الشركة ستستمر في مجالات التكنولوجية والإنتاج والزراعة والسياحة.

وأكدت جندي وجود اهتمام كبير من المصريين بالخارج بالانضمام لشركة استثمارات المصريين، وهناك رجال أعمال مصريون في دولة الكويت طالبوا بالانضمام لمجلس الإدارة المؤسس للشركة.

وأشارت إلى أن الرجال العشرة المؤسسين للشركة لديهم نجاحات في الخارج والداخل، وقرروا بدء الاستثمار في مجال التكنولوجيا والإنتاج والزراعة والسياحة.

وتابعت وزيرة الهجرة: "قمنا بإعلامهم بالشركات التي قامت الدولة بالتخارج منها لدعم صغار المستثمرين من المصريين بالخارج، ولهذا هيتم إنشاء صندوق استثماري، وبالفعل يتم التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لإنهاء إجراءات إنشاء شركة المصريين بالخارج".

وعقدت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي مؤتمرًا صحفيًا لعرض أهم إنجازات الوزارة خلال عام، بالإضافة لاستعراض نتائج مؤتمر المصريين في الخارج في نسخته الرابعة والذي عُقد في ٣١ يوليو الماضي.

وأكدت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي خلال المؤتمر الصحفي أن مؤتمر المصريين في الخارج قد سجل وشارك فيه 1000 مصري بالخارج ممثلين عن 66 كيانًا من 56 دولة من أوروبا وأمريكا وكندا ودول الخليج وإفريقيا.

وأردفت وزيرة الهجرة أن تم عقد 12 جلسة خلال المؤتمر، مشيرة إلى أن أهم توصيات المؤتمر قد شهدت حوارات بين المصريين بالخارج والوزراء والمسئولين المشاركين في المؤتمر.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن المؤتمر قد عرض على المصريين بالخارج الوضع الاقتصادي في مصر والتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة لمناقشة تأسيس شركة المصريين بالخارج، بالإضافة إلى المبادرات الخاصة للمصريين بالخارج مثل مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.