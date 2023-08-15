غرب مصر التنموية.. "إكسترا نيوز" تعرض تقريرًا عن مشروعات الإسكان

عرضت قناة "إكسترا نيوز" فيديوجراف عن مشروعات التنمية في منطقة غرب مصر، والمشروعات القومية المختلفة التي تنفذها الدولة المصرية ومنها مشروعات الإسكان.

_ إنشاء مشروع القرية البدوية بواحة سيوة للأسر الأكثر احتياجا.

_المدينة السكنية بالضبعة في محافظة مطروح.

_ إنشاء الحي اللاتيني القديم في مدينة العلمين الجديدة.

_تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعي داخل مطروح بقيمة 295 مليون جنيه.

_ إنشاء مدينة العلمين الجديدة بتكلفة 2 مليار جنيه.

_ تعد إحدى مدن الجيل الرابع وبوابة مصر على إفريقيا.

_ العلمين الجديدة تشهد نسبة مشروعات غير مسبوقة.

_جذبت العلمين عددا من الشركات العالمية للاستثمار بها.

_تستوعب مدينة العلمين أكثر من 3 ملايين نسمة.

_يوجد داخل العلمين الجديدة 10 آلاف وحدة إسكان اجتماعي.

_ إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة في مرسي مطروح والتي تتميز بالاستراحة التي أنشأها الملك فاروق.

_إقامة داوتن تاون العلمين الجديدة على مساحة 31 فداناً.

_يوجد بها مساحات خضراء شاسعة فهي مشروع استثمارى ضخم.