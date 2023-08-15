محافظ المنوفية يشهد تدشين العيادات الخارجية بالمستشفى العسكرى

شهد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم، تدشين العيادات الخارجية بالمستشفى العسكري بمدينة شبين الكوم لتقديم الخدمات الصحية والاستشارات الطبية بمختلف التخصصات المتنوعة أمام المدنيين، وذلك فى ضوء ما توليه القيادة السياسية من اهتمام للارتقاء بمنظومة القطاع الطبى، كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة.

وأشار المحافظ إلى أن مبادرة التعاون مع المستشفى العسكري تعد خطوة جيدة لدعم القطاع الصحى بالمحافظة، وإنهاء قوائم الانتظار وقرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.

جاء ذلك بحضور عميد طبيب محمد عبدالعزيز أبوشنب مدير مستشفى المنوفية العسكرى، الأستاذ الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، العميد هشام عبدالصمد المستشار العسكري للمحافظة، والأستاذ الدكتور حسين ندا نقيب الأطباء للمحافظة، الأستاذ الدكتور ناصر عبدالبارى عميد كلية الطب، وعدد من عمداء الكليات بجامعة المنوفية.

بدأت الاحتفالية بكلمة لمدير مستشفى المنوفية العسكرى، أشار خلالها إلى أن المنوفية قد شرفت بافتتاح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية المستشفى العسكرى فى عام 2018، لافتًا إلى أنه تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية وحرص القوات المسلحة بدعم القطاع الطبى، فتم التنسيق مع محافظة المنوفية وكلية الطب بجامعة المنوفية ووزارة الصحة لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين، مؤكدًا أن المستشفى يستقبل كل الحالات المرضية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وشارك فى تنظيم العديد من المبادرات الرئاسية الصحية والتطعيم ضد فيروس كورونا وإنهاء قوائم الانتظار، هذا وتم عرض فيديو توضيحي عن المستشفى العسكري منذ نشأته والأقسام الطبية به والخدمات الصحية وما تشمله من أجهزة حديثة متطورة.

محافظ المنوفية يتفقد الأقسام الجديدة بالمستشفى

وتفقد محافظ المنوفية الأقسام الطبية بالعيادات الخارجية بالمستشفى، والتى تضم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، المسالك البولية، الأنف والأذن، الأورام، الأطفال وغيرها من التخصصات المتنوعة"، فضلًا عن القيام بإجراء التدخلات الطبية واستقبال حالات قوائم الانتظار "تأمين صحى– علاج على نفقة الدولة"، وذلك من خلال نخبة من الإخصائيين والاستشاريين في تمام الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 7 مساءً يوميا.

محافظ المنوفية يشيد بمستوى التجهيزات والخدمات الطبية بالمستشفى

وخلال تفقده، أشاد المحافظ بمستوى التجهيزات الطبية والخدمات الصحية المقدمة للمترددين بالمستشفى، مؤكدًا على استمرار التعاون والتنسيق التام مع المستشفى العسكرى كونه صرحًا طبيًا عملاقًا ونقلة نوعية في المجال الطبي بالمحافظة، لما يشمله من أجهزة ومعدات طبية حديثة ومتطورة ونخبة متميزة من الأطباء والاستشاريين وتوفير كل أشكال الرعاية والخدمات الصحية التي يحتاجها المواطن بمختلف التخصصات الطبية، مما يعود بالنفع العام على أبناء المنوفية من المدنيين والعسكريين.

هذا وعلى من يرغب من أبناء وأهالي المحافظة في الحصول على الخدمات الطبية بالمستشفى العسكري بمدينة شبين الكوم التواصل والاستفسار من خلال الأرقام التالية ( 0482096484 – 01122211332 – 01122239338 / واتساب 01000910662 ).