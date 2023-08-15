حبس تاجر بتهمة إطلاق أعيرة نارية في مشاجرة بحلوان 15 يوما

أمر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان بتجديد حبس تاجر لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة إطلاق النار في مشاجرة، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ عنه قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من بعض الأهالي بوقوع مشاجرة وإصابة بدائرة القسم، تم ضبط شخص لإطلاقه أعيرة نارية خلال المشاجرة وإصابته 3 أشخاص.

وبعد التحقيق والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "سائق" وطرف ثاني (مالك جراج مصاب برش خرطوش باليد)، وكلاهما مقيمان بدائرة القسم، وذلك لوجود خلافات مالية بينهما. قام الطرف الأول خلال المشاجرة بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته، مما أدى إلى إصابة الطرف الثاني وإصابة سيدة وابنتها اللتان كانتا تمران بالقرب من مكان الحادث.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط الطرف الأول وبحوزته فرد خرطوش المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.