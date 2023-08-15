الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المنطقة الأزهرية بالشرقية تُكرم أوائل الشهادة الثانوية بالإدارات التعليمية

الدكتور سيد الجنيدى
الدكتور سيد الجنيدى

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، برئاسة الدكتور السيد أحمد الجنيدى، عن إقامة إحتفاليات لتكريم الطلاب المتفوقين فى الثانوية الأزهرية، بجميع الإدارات.

و جاء ذلك في إطار حرص رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية على دعم وتشجيع الطلاب لمتفوقين دراسيًا بمختلف المراحل الدراسية وبث روح التنافس بين جميع الطلاب 

حيث قرر الدكتور  السيد الجنيدي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية تكريم أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي من المتفوقين دراسيًا للعام الدراسي الحالي ممن حققوا نتائج جيدة على مستوى الإدارة وذلك لجميع الإدارات التعليمية بمنطقة الشرقية الأزهرية .

و وجه رئيس المنطقة بضرورة بدء فعاليات التكريم بكافة الإدارات التعليمية في وقت واحد بحضور ذويهم  وبعض ممثلي المجتمع المدني وأعضاء مجلسي النواب و الشيوخ، وكذلك أقرانهم من طلاب مدارس التربية والتعليم.

الإدارات التعليمية الإدارة المركزية الادبي والعلمي الثانوية الأزهرية الشهادة الثانوية الأزهرية

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