مصطفى وزيرى يكشف التكلفة الإجمالية لأعمال ترميم وتطوير جامع "الأقمر"

قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن من أهم ما يميز مسجد الأقمر هو المحراب الذي يتواجد عليه النص التأسيسي، وتم إنشاء مسجد الأقمر بأمر الخليفة الآمر بأحكام الله.

وأضاف "وزيري" أن المحراب تم عمله من الخشب بطريقة فنية رائعة، وفي الأساس تم تنفيذه ليكون في جامع الأزهر الشريف، وبالفعل كان موجد حتي تم نقله إلي متحف الفن الإسلامي بالقاهرة.

وكشف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن حجم التكلفة الإجمالية لأعمال ترميم وتطوير جامع الأقمر بشارع المعز وصلت إلى 14 مليون جنيه بتمويل من طائفة البهرة بالقاهرة، أعمال الترميم والتطوير بدأت منذ أكتوبر 2022 حتى الآن، وشملت ترميم معماري وآخر دقيق، فضلاً عن إزالة الاتساخات، فضلاً عن تقوية للأخشاب والحشوات التي تتواجد بالمسجد.