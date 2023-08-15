محافظ أسوان يأمر بالتدخل السريع لرعاية مجموعة من الأطفال بدور الرعاية

أمر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالتدخل السريع للتعامل مع مجموعة من الأطفال المعرضين للخطر نظرًا لتواجدهم بالشارع دون عائل بإشراف من مبادرة "الناس لبعضهم"، وبمتابعة من الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، وأيضًا الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون المجتمع ومنسق المبادرة.

جاءذلك بعد قيام مديرية التضامن الاجتماعى بقيادة محمد يوسف بتوجيه فريق برئاسة أمانى فاضل، لتقديم كل أوجه الرعاية لهؤلاء الأطفال، لحين وصول ذويهم، حيث تم التنسيق مع إدارة مؤسسة رعاية الأطفال بكيما برئاسة أسامة حسين، لاستضافة الأطفال، وتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية لهم، وتم إيداعهم بالمؤسسة، وتوفير المتطلبات والمستلزمات المختلفة لهم.

وفى نفس السياق، قامت مبادرة "الناس لبعضهم" أيضًا بتوجيهات من محافظ أسوان بتقديم أوجه الرعاية المتكاملة لحالة إنسانية لمسن يعانى من شلل، فضلًا عن بتر ساقه مؤخرًا بمستشفى أسوان الجامعى، وبالتنسيق بين فريق التدخل السريع بأسوان وبنى سويف تم إيداع المسن بدار الرحمة لرعاية المسنين غير القادرين صحيًا لتلقى كل أوجه الرعاية اللازمة.