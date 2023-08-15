الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس: الدولة تولي اهتماما بالمحاصيل الاستراتيجية

المحاصيل الاستراتيجية
المحاصيل الاستراتيجية

قال الدكتور أحمد أبو زيد، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، إن الدولة تهتم بالمحاصيل الاستراتيجية التى تخدم التغذية للمواطن من خلال خطة الدولة من أجل التنمية الزراعية المستدامة التى تحافظ على توفير الغذاء بشكل مباشر ومتاح للمواطن.

وأضاف أبوزيد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تضع في خطتها أن تقلل كمية الاستيراد، لأن قضية الأمن الغذائي أصبحت قضية أمن وطنى والدولة تولى لها اهتمام كبير جدا من خلال إطلاق المشروعات العديدة بالمحافظات. 

وأشاد أستاذ الزراعة، بمشروعات استصلاح الأراضي مثل مشروع الدلتا الجديدة ٢.٢ مليون فدان ومشروع مستقبل مصر ١.١ مليون، حيث تم زراعة ٤٦٠ ألف فدان منه على أرض الواقع، وأيضا إعادة إحياء مشروع توشكى، وكذلك صحراء سرابيوم ومشروع إعادة تدوير المياه في محطة بحر البقر، لإعادة إحياء ٦٠٠ ألف فدان سيتم زراعتهم  في شمال سيناء، بالإضافة إلى ١٠٠ ألف فدان زراعات محمية، والمشروع القومي ١.٥ مليون فدان الذي يشمل الظهير الصحراوي لمعظم محافظات مصر.

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