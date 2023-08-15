الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: "مهرجان العلمين" خطف الأنظار ووضع المنطقة على الخريطة السياحة

المهندس حسن المير
المهندس حسن المير

قال المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، إن مهرجان العلمين الترفيهى نجح فى خطف الأنظار منذ انطلاقه وحظى بالكثير من المتابعة والاهتمام من مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية بفضل فعالياته المتنوعة بشكل واسع ما بين حفلات فنية وأحداث رياضية، مشيراً إلى أن هذا المهرجان حقق مكاسب كبيرة ومتعددة لمدينة العلمين الجديدة.

وأضاف المير، في بيان، أن مهرجان العلمين الترفيهي وضع منطقة الساحل الشمالى بآسرها بداية من الإسكندرية وحتى السلوم وواحة سيوة على الخريطة السياحية والاستثمارية العالمية.

وأعرب  عضو مجلس النواب عن ثقته التامة فى أن منطقة الساحل الشمالى بصفة عامة ومدينة العلمين الجديدة بصفة خاصة ستكون فى مقدمة المحافظات والمناطق والمدن المصرية الجاذبة لملايين السياح من مختلف دول العالم وللمشروعات الاستثمارية المحلية والعربية والأجنبية خلال المرحلة القادمة.

وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت رؤيته ثاقبة عندما اتخذ قراره التاريخى بإنشاء مدينة العلمين الجديدة التي أصبحت واحدة من اهم المدن الساحرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا بل والعالم كله، مؤكداً أن ما تم من إنجازات فى تنفيذ هذه المدينة الساحرة يفوق الخيال.

وأكد المير أن مدينة العلمين الجديدة لن تكون مدينة سياحية فقط ولكنها ستكون واحدة من أهم المدن الاقتصادية والاستثمارية والصناعية الكبرى على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا، خاصة بعد إنشاء المدينة الصناعية بمدينة العلمين وتدشين عدد من المشروعات الصناعية الكبرى داخل مدينة العلمين.

وطالب عضو مجلس النواب، رجال الأعمال والاستثمار التوجه باستثماراتهم إلى مدينة العلمين بعد الحوافز التشجيعية الكبيرة التى تقدمها الحكومة للمستثمرين.

استثمارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخريطة السياحية العلمين الجديدة المدينة الصناعية المشروعات الصناعية الكبرى

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