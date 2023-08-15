"لبسوه ملابس نسائية".. القبض على 9 متهمين بالتعدي على شاب في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن تعدي بعض الأشخاص على آخر بأحد الشوارع في محافظة البحيرة والدلوف به لمنزل أحدهم، وتم ضبط مرتكبي الواقعة.

البداية بتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا يتضمن تعدي بعض الأشخاص على آخر بأحد الشوارع في محافظة البحيرة والدلوف به لمنزل أحدهم، وتجريده من ملابسه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية وتصويره.

وبإجراء التحريات بإشراف العميد أحمد سكران مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، تبين تعدي 9 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة على سائق مقيم بذات الناحية -الظاهر بمقطع الفيديو- بالضرب وتجريده من ملابسه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية وتصويره داخل المنزل بهاتف محمول وإحداث إصابته بـكدمات متفرقة بالجسم بسبب خلافات بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين المذكورين والهاتف المحمول، بفحصه تبين احتوائه على عدة مقاطع فيديو للواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.