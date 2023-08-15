بشرى تطير إلى الأردن للمشاركة فى لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان عمان

سافرت النجمة بشرى إلى الأردن للمشاركة في لجنة تحكيم الأفلام الروائية العربية الطويلة بمهرجان عمان السينمائي الدولي في دورته الرابعة المقرر انطلاقه اليوم ويستمر حتى يوم 22 من شهر أغسطس الجاري.

ويضم برنامج المهرجان 56 فيلمًا من عامي 2022 2023، تشمل أفلامًا روائية ووثائقية طويلة عربية ودولية وأفلامًا عربية قصيرة من 19 دولة جميع الأفلام ستعرض للمرة الأولى في الأردن، من ضمنها 11 فيلمًا في عرض عربي أول وخمسة أفلام في عرض عالمي أول، اختيرت هذه التشكيلة الفريدة من الأفلام بعناية من بين مئات الطلبات لضمان تجربة سينمائية مميزة، مدعمة بنقاشات تفاعلية بعد العروض بين الجمهور ومخرجي الأفلام وضيوف المهرجان.

وانتهت بشرى مؤخرًا من تصوير مشاهدها بشكل كامل في أحداث فيلم "أولاد حريم كريم" المقرر عرضه خلال أسابيع قليلة، والذي تشارك به كمنتجة أيضًا ومن المقرر طرحه بجميع دور العرض يوم 30 أغسطس الجاري.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم ”أولاد حريم كريم" عمرو عبدالجليل و بشري، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

وتستكمل بشرى خلال الفترة المقبلة تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل "طبيبة شرعية"، وظهرت مؤخرًا في الكواليس بفستان زفاف خطفت به الأنظار.

المسلسل من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي أبوشادي، ويشارك بشري في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبدالله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبدالمنعم.

وطرحت بشري مؤخرًا أغنية "سلام عليكم" علي طريقة الديو مع المطرب الأوزباكستاني Azzamchik وتخطت الأغنية حاجز الـ60 مليونًا على موقع "تيك توك" بعد طرحها بساعات، وهو الرقم الذي يعد قياسيًا.

والأغنية من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع الموسيقار إسلام صبري الذي حرص على تقديم الأغنية بوجهة نظر جديدة.

وتقوم بشري بالإشراف العام علي الإنتاج في أحداث فيلم "ليه تعيشها لوحدك" للنجوم خالد الصاوي وشريف منير المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة.

والفيلم كتبه الدكتور أحمد عبدالعزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبوضيف ومحمد رضوان وإنتاج شركة "Iproductions"، وتقوم المنتجة بشرى بدور الإشراف العام على الإنتاج.