أبرزها استزراع التونة الزرقاء.. مشروعات الإنتاج الحيواني العملاقة بمطروح

تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بتنمية العديد من المحافظات من خلال إقامة كبرى المشروعات التنموية بها، ويأتي ذلك اتساقًا مع خطتها نحو تحقيق مفهوم الجمهورية الجديدة التي تمثل ثورة في التنمية بجميع المجالات، وتعد مشروعات غرب مصر التنموية خير دليل على ذلك.

واحدة من المحافظات التي اهتمت مصر بها في الفترة الأخيرة هي محافظة مرسى مطروح التي غابت عنها التنمية خلال عقود مضت لتأتي الدولة المصرية وتقدم لها عددًا كبيرًا من المشروعات التنموية التي حافظت على تميز المحافظة وتفردها ووفرت عددًا من فرص العمل للمواطنين.

ففي المجال الإنتاج الحيواني، أقامت الدولة الوحدة البيطرية بقرية رأس الحكمة، وهو المشروع الذي تكلف 1.914 مليار جنيه، وتبلغ مساحته 1400 متر مربع، وقد تم تنفيذه في ديسمبر 2021.

وتقع مباني مشروع الوحدة البيطرية على مساحة 255 مترًا، وهي تتكون من دور أرضي به الوحدة البيطرية، ودور علوي عبارة عن استراحة للأطباء، بتكلفة 1.914 مليون جنيه.

تطوير مجزر الحمام

قامت الدولة بتنفيذ مشروع في مدينة الحمام، شرق محافظة مطروح، بتكلفة إجمالية تبلغ 35 مليون جنيه. تم تنفيذ المشروع على أرض الواقع في شهر يونيو 2021، ويضم خطي ذبح؛ أحدهما للماشية والآخر للأغنام، حيث تم إنشاؤه بأحدث النظم العالمية والبيئية تحت إشراف نخبة من المهندسين والفنيين. ومن المقرر تركيب المعدات الخاصة بالمجزر فور وصولها، تمهيدًا لتشغيله بشكل تجريبي قبل افتتاحه في نهاية العام الحالي.

مشروع استزراع التونة الزرقاء

كما تم تنفيذ مشروع استزراع التونة الزرقاء في منطقة جرجوب في نوفمبر 2017، ووصلت إنتاجية المشروع إلى 44 حوضًا بطاقة إنتاجية تبلغ 380 طنًا من أسماك البحر، و32 قفصًا بحريًا بطاقة إنتاجية تبلغ 3840 طنًا كمرحلة أولى.