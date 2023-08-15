الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"لبسوه قميص نوم".. القبض على 9 أشخاص اعتدوا على سائق بالبحيرة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على آخر بأحد الشوارع بمحافظة البحيرة وإجباره على الذهاب لمنزل أحدهم.

بفحص قوات الأمن تبين قيام 9 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة بالتعدى على سائق مقيم بذات الناحية "الظاهر بمقطع الفيديو" بالضرب وقيامهم بتجريده من ملابسه، وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، وتصويره داخل المنزل بهاتف محمول، وإحداث إصابته بـ"كدمات متفرقة بالجسم" بسبب خلافات بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين المذكورين والهاتف المحمول "بفحصه تبين احتوائه على عدة مقاطع فيديو للواقعة"، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أبو المطامير بالبحيرة أجهزة الأمنية التعدي على سائق الهاتف الإجراءات القانونية الهاتف المحمول

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