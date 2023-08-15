جامعة طنطا: نستعد لتنفيذ 19 برنامجًا أبرزها هندسة الذكاء الاصطناعى

قال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة تستعد لـ19 برنامجًا متميزًا لأول مرة، من أهمها هندسة الذكاء الاصطناعي، وكلية الهندسة الطبية الحيوية، بالإضافة للكلية التي شهدت إقبالًا كبيرًا، وهي كلية الفنون التطبيقية التي تقبل لأول مرة طلابًا من الثانوية العامة.

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن جامعة طنطا تمتلك أحدث "الروبوتات" في مجال الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي يقدم خريجين متميزين في هذا المجال، حيث يزود الطالب بما يحتاجه لمواكبة سوق العمل.

وأوضح رئيس جامعة طنطا أن البرنامج متاح للطالب الحاصلين على إعدادي تمهيدي هندسة، ويقدم خريجين متميزين في مجالات الهارد وير وهندسة الروبوت وهندسة المنظومات الذكية، ويُساهم في إعداد الطلاب لسوق العمل الجديدة.

ونوه بأن برنامج الهندسة الطبية الحيوية له علاقة وطيدة بالأجهزة الطبية التي تعمل بمنظومات ذكية متقدمة، مشددًا على أن هذه البرامج ستحدث تغييرًا جوهريًا في سوق العمل بوسط الدلتا.