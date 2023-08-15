"الزراعة" تكشف فوائد مشروعات الصوب الزراعية للمزارعين والمستثمرين

أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الصوب الزراعية تُحقق نقلة نوعية في الزراعة ولها عائد ومردود جيد، وكان لدى الدولة المصرية نحو 52 ألف صوبة وصلت حاليًا قرابة 62 ألف صوبة يعمل بها القطاع الخاص، ما يعني أن مشروعات الصوب الزراعية مربحة ومجدية للمزارعين والمستثمرين، وقد نفذت الدولة العديد من الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب والعاشر من رمضان وفق أعلى معايير التكنولوجيا الحديثة من حيث معدل التهوية وتوزيع درجات الحرارة ووحدات التعبئة.

وأوضح القرش أن الصوب الزراعية تتبع أحدث أساليب الري لتقليل حجم استهلاك المياه، وأصبحت توفر هذه الصوب فرص عمل للتشغيل في المناطق الجديدة، إلى جانب زيادة إنتاجيتها أكثر من ثلاث مرات مقارنة بإنتاجية الحقل الكشوف. وأضاف القرش أن هذه الصوب ساعدت الدولة في إطلاق المشروع القومي لإنتاج البذور والتقاوي الزراعية، الذي عمل على تغطية احتياجات مصر محليًا بعدما كانت تستورد أكثر من 98% من تقاوي الخضر من الخارج بمليارات الدولارات سنويًا.

وأوضح القرش أن مصر أصبحت لديها تحالف وطني من الشركات المتخصصة في إنتاج الصوب الزراعية، وقد تمكنت هذه المشروعات، بجانب المشروعات الزراعية الأخرى، من زيادة حجم الإنتاج الزراعي من الخضر من 19 مليون طن في عام 2018 ليتضاعف إلى 22 مليون طن في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل حجم إنتاج الخضروات إلى حوالي 23 مليون طن خلال العام الجاري.

وأضاف معاون وزير الزراعة أن مشروع الصوب الزراعية يضم مجمع إنتاج البذور والصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب، وذلك للعمل على زيادة حجم الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل والتغلب على مشاكل تغيرات المناخ وشح المياه. وتجدر الإشارة إلى أن قاعدة محمد نجيب تعتبر "عسكرية" بالمقام الأول، ولكن يتم زراعة 7 آلاف فدان من الصوب الزراعية بها لتغطية الاحتياجات الزراعية للسوق المحلي، وهذا يعمل على توفيرها بأسعار مناسبة وتقليل فاتورة الاستيراد.