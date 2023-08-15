الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تكشف فوائد مشروعات الصوب الزراعية للمزارعين والمستثمرين

صوب زراعية
صوب زراعية

أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الصوب الزراعية تُحقق نقلة نوعية في الزراعة ولها عائد ومردود جيد، وكان لدى الدولة المصرية نحو 52 ألف صوبة وصلت حاليًا قرابة 62 ألف صوبة يعمل بها القطاع الخاص، ما يعني أن مشروعات الصوب الزراعية مربحة ومجدية للمزارعين والمستثمرين، وقد نفذت الدولة العديد من الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب والعاشر من رمضان وفق أعلى معايير التكنولوجيا الحديثة من حيث معدل التهوية وتوزيع درجات الحرارة ووحدات التعبئة.

وأوضح القرش أن الصوب الزراعية تتبع أحدث أساليب الري لتقليل حجم استهلاك المياه، وأصبحت توفر هذه الصوب فرص عمل للتشغيل في المناطق الجديدة، إلى جانب زيادة إنتاجيتها أكثر من ثلاث مرات مقارنة بإنتاجية الحقل الكشوف. وأضاف القرش أن هذه الصوب ساعدت الدولة في إطلاق المشروع القومي لإنتاج البذور والتقاوي الزراعية، الذي عمل على تغطية احتياجات مصر محليًا بعدما كانت تستورد أكثر من 98% من تقاوي الخضر من الخارج بمليارات الدولارات سنويًا.

وأوضح القرش أن مصر أصبحت لديها تحالف وطني من الشركات المتخصصة في إنتاج الصوب الزراعية، وقد تمكنت هذه المشروعات، بجانب المشروعات الزراعية الأخرى، من زيادة حجم الإنتاج الزراعي من الخضر من 19 مليون طن في عام 2018 ليتضاعف إلى 22 مليون طن في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل حجم إنتاج الخضروات إلى حوالي 23 مليون طن خلال العام الجاري.

وأضاف معاون وزير الزراعة أن مشروع الصوب الزراعية يضم مجمع إنتاج البذور والصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب، وذلك للعمل على زيادة حجم الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل والتغلب على مشاكل تغيرات المناخ وشح المياه. وتجدر الإشارة إلى أن قاعدة محمد نجيب تعتبر "عسكرية" بالمقام الأول، ولكن يتم زراعة 7 آلاف فدان من الصوب الزراعية بها لتغطية الاحتياجات الزراعية للسوق المحلي، وهذا يعمل على توفيرها بأسعار مناسبة وتقليل فاتورة الاستيراد.

الزراعة تكشف فوائد مشروعات الصوب الزراعية للمزارعين

الأكثر قراءة

الإحصاء: مصر تسجل حالة زواج كل 34 ثانية ومولود كل 14 ثانية

رابط موقع التنسيق الإلكتروني والحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية 2023

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة

الحبس سنة مع الشغل للمتهم بالتعدى على فتاة بالمعادى

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

العثور على جثمان شاب مجهول الهوية بترعة في سرس الليان بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية

الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل