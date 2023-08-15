التسرب من التعليم ومعوقات التنمية ندوة بقرية علوش في مطروح

أعلن عمرو عبد المجيد، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، عن قيام وحدة السكان بالمدينة بتنظيم ندوة بقرية علوش التابعة للمركز بعنوان "التسرب من التعليم.. ومعوقات التنمية وعلاقتها بالزيادة السكانية"، لتثقيف الفتيات والسيدات وشباب القرية، والتوعية بقضايا المجتمع والأسرة بالتعاون مع التثقيف الصحي.

وقالت أسماء عاطف مدير وحدة السكان بالمحافظة إنه تم عقد لقاءات وندوة مع الشباب والفتيات والسيدات بقرية علوش للتوعية بخطورة التسرب من التعليم للفتيات، ومعوقات التنمية التي تأثرت بالزيادة السكانية في كافة المجالات والقطاعات الخدمية، تنفيذاً لتعليمات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية.

وأوضحت أن استهدفت اللقاءات المرأة والفتيات، للحديث حول متابعة صحة الفتيات من خلال القوافل الطبية ، والتركيز على الفتيات المقبلات على الزواج للتوعية بقضية الزيادة السكانية ، والتخطيط للحياة الزوجية وخاصة الإنجاب في حدود إمكانيات الأسرة، لضمان خروج جيل من أبنائنا صحي وقادر على العطاء.

وأشار محمد صابر مدير وحدة السكان بمدينة مرسي مطروح إلى أن القوافل الطبية ضمن المبادرات الرئاسية التي تطلقها الدولة في القرى والتجمعات البعيدة، حيث تقوم بدورها الصحي بتقديم الكشف والعلاج بالمجان، بالتزامن مع قيام وحدة السكان بدورها بالتوعوي بخطورة القضية السكانية، لرفع مستوى الوعي بالأمور الحياتية في العديد من الموضوعات والقضايا المجتمعية من أهمها القضية السكانية، في إطار تعليمات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية للسكان بالوزارة.

وتابع ان قامت القافلة الطبية بالكشف الطبي المجاني علي أهالي قرية علوش شرق مدينة مرسي مطروح والتي استفاد منها ٤٥٣ مواطنا في تخصصات «التخدير –الباطنة – الصدر –العظام –الجلدية – طب وجراحة الأطفال – الأنف والأذن والحنجرة – الجراحة العامة- نسا وتوليد – الرمد – المسالك البولية – الأوعية الدموية»، بالإضافة إلي توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان تحت إشراف الدكتور حجازي احمد محمد منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بمتابعة من الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح.

IMG-20230815-WA0019

IMG-20230815-WA0018

IMG-20230815-WA0017

IMG-20230815-WA0014

IMG-20230815-WA0015