"الزراعة" تتابع حقول إكثارات القطن والبرامج البحثية فى كفرالشيخ

بناءً على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وتحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، يتم متابعة المحاصيل الصيفية، ومنها المحصول القطني، وذلك في إطار متابعة الإكثارات لتوفير أفضل التقاوي المنتقاة بالكميات اللازمة لزراعة جميع المساحات المستهدفة في العام المقبل.

وقام د. عبدالناصر رضوان، مدير معهد القطن، يرافقه د. وليد يحيي، وكيل معهد القطن للإنتاج، ود. ياسر المنسي، وكيل معهد القطن للإرشاد والتدريب، ود. محمد عزت، رئيس قسم بحوث المحافظة على أصناف القطن، ود. ناجح غربية، وكيل مديرية الزراعة بكفرالشيخ- بالمرور على إكثارات الصنف سوبر جيزة 94 بمركز بيلا بكفرالشيخ، وكان في استقبالهم المهندس رمضان القبلاوي، مدير إدارة بيلا الزراعية، والمهندس إبراهيم قاسم، مدير عام التعاون الزراعى، ومهندسو الأحواض والجمعيات الزراعية التابعة للمركز، حيث تم المرور على مساحات الإكثار (جمعيات الهمة- أبوبدوى- الجعلالية).

وقد وجّه "رضوان" بالاهتمام بمتابعة الزراعات خلال الفترة الحالية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وضرورة الاهتمام بعمليات الري ورش البوتاسيوم، وهو من أهم العناصر السمادية خلال هذه الفترة لزيادة حجم اللوزة وترسيب السليلوز، وذلك للحصول على أفضل صفات غزلية وتكنولوجية.

كما تم التوجيه بالجني المحسن وتحديد مراكز تجميع الأقطان، وأن يتناسب اعدادها وأماكنها مع المساحة المزروعة للتسهيل على المزارعين في توريد الأقطان، إلى جانب التنبيه على ضرورة تمريك وتوزيع الأكياس على السادة المزارعين قبل الجني بوقت كاف.

كما أثنى مدير المعهد على جهود السادة مهندسي الجمعيات الزراعية والمرشدين الزراعيين ومهندسي نقاوة واستئصال النباتات الغريبة للوصول بالمساحات المزروعة بالإكثار إلى تلك الدرجة العالية من النقاوة الوراثية والتجانس التام بين النباتات.

كما تم المرور على برامج المعهد بمحطة بحوث سخا وقطاع الإنتاج لمتابعة سير العمل فى حقول السلالات وبرامج تربية الأصناف والإكثارات الأولية، وجميعها بحالة ممتازة خلال هذه المرحلة، وقد تم التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة والمرور اليومي حتى انتهاء الموسم.