موعد ومكان دفن والدة أحمد شيبة

أعلنت أسرة أحمد شيبة، عن موعد ومكان إقامة جنازة والدة الفنان أحمد شيبة، والتي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مع المرض، داخل مستشفى قصر الشتاء بالإسكندرية.

وكتب أحمد شيبة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا :"إنَّه من المقرر أن يشيع الجثمان من مسجد حسان القباري، بقسم مينا البصل في الإسكندرية وذلك بعد صلاة الظهر".

كما استقرت الأسرة على إقامة عزاء الراحلة عقب صلاة المغرب بجوار كوبري القباري بشارع المكس بالإسكندرية.

المطرب الشعبي أحمد شيبة، قدم مؤخرًا أغنية "اللي من دمك"، بمشاركة المطرب عبدالباسط حمودة، والفنان محمد هنيدي، وعرضت ضمن أحداث فيلم "مرعي البريمو" للنجم محمد هنيدى والذى يعرض حاليًا في السينمات.

وأحيا أحمد شيبة حفلًا غنائيًا بمشاركة المطرب حمادة مجدي، بأحد الشواطئ السياحية بالساحل الشمالى، الأسبوع الماضى، وقدم كل منهما باقة من أغانيهما التي اشتهرا بها منها "آه لو لعبت يا زهر وأنا مش فاضيلكو وبسكوتاية والفرح فرحنا إدينى قلبك وضيعنا" وغيرها من الأغانى.