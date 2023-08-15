الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انتهاء تدريب 1205 طلاب بـ"الطاقة الذرية".. والدفعة الثالثة تبدأ

جانب من الحدث
جانب من الحدث

في إطار برنامج التدريب الصيفي لتدريب شباب الجامعات المصرية بمراكز هيئة الطاقة الذرية والذي يهدف لتدريب 1900 طالب وطالبة من الجامعات المصرية، انتهت هيئة الطاقة الذرية من تدريب الدفعة الثانية بعدد إجمالي 755 طالبا ليصل إجمالي عدد الطلاب الذين أنهوا تدريبهم حتى الأن 1205 طلاب.

وصرح الدكتورهداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي بأن الهيئة استقبلت هذا الأسبوع الدفعة الثالثة بعدد 252 طالبا وقد تم توزيعهم طبقاً للخطة على جميع مراكز الهيئة ومشروعاتها. 

وأفاد بأن مركز البحوث النووية بأنشاص استقبل 96 طالباً حيث تم توزيعهم على شعب العلوم النووية الأساسية، شعبة المواد والتصنيع النووي، شعبة تطبيقات النظائر المشعة وشعبة المفاعلات الذرية.

كما استقبل المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بمدينة نصر 98 طالباً حيث تم توزيعهم على أقسام المركز وتشمل قسم الفيزياء الإشعاعية، البيولوجيا الإشعاعية، الهندسة الإشعاعية، وقسم الميكروبيولوجيا الإشعاعية ، وقسم الجوامد والمعجلات الالكترونية وسيتم زيارة الطلبة للمعجل الالكتروني. كما أستقبل المركز ايضا طلاب من كلية الأثار بجامعة الفيوم في تدريب مكثف على مدار يومين في مجال استخدام التقنيات النووية في الدراسات الأثرية.

وختاماً، استقبل مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي بمدينة نصر 58 طالباً وهم من جامعات القاهرة وأسيوط ودمنهور ولأول مرة يتم مشاركة طلاب من جامعة العريش حيث تم توزيعهم على أقسام المركز والتي تشمل قسم  الوقاية الإشعاعية، توكيد ورقابة الجودة، أمان التصميم والتشغيل للمنشأت النووية، الأمان الإشعاعي، المواقع والبيئة، الضمانات والحماية المادية، أمان المنشأت النووية، أمان التشغيل. وسيشمل التدريب العملي بالمعمل المركزي للقياسات الإشعاعية، معامل الأمان الإشعاعي، ومعامل أمان دورة الوقود.

وصرح الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة بأن برنامج التدريب الصيفي الذي تنفذه الهيئة  يعد الأكبر على مستوى مصر وهو يلقى اهتماماً كبيراً من جميع قيادات الهيئة ورؤساء المراكز العلمية والمشروعات وأعضاء هيئة التدريس بالهيئة حيث يشمل المحاضرين مجموعة متميزة من رواد الهيئة ومن الأجيال العلمية المختلفة لنقل الخبرات وتعريف الطلاب بأهمية العلوم النووية.

وصرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن برنامج التدريب الصيفي يتميز بالتنوع الجغرافي لطلاب الجامعات حيث يوجد طلاب من جميع الجامعات والمحافظات مما يساعد على تبادل الخبرات بين الطلاب وزيادة المعرفة بأنشطة الجامعات الأخرى، ومن أهم مايميز المرحلة الثالثة من التدريب مشاركة مجموعة متميزة من طلاب وطالبات كلية العلوم بجامعة العريش حيث يتم تدريبهم بمركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي بمدينة نصر

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