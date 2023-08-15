النائب هانى العسال: القمة الثلاثية بالعلمين عكست الدور المصرى المحورى فى مساندة القضية الفلسطينية

قال المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن استضافة ودعوة مصر للقمة الثلاثية المنعقدة مع الأردن وفلسطين في مدينة العلمين تأتى فى إطار دور مصر المحوري والحاسم في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتوحيد الصف الداخلي، للحفاظ على الهُوية الفلسطينية والمساعدة في الوصول لحقوقه المشروعة، وفقًا للقرارات الدولية والقانون الدولي، والتي سعت لبلورة رؤية واضحة تتعامل مع التحديات التي تواجه القضية حتى يتوحد خلفها الأشقاء العرب وتنطلق إلى المجتمع الدولي للمطالبة بالتحرك العاجل من أجل إنفاذ عملية السلام بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات والشعب.

وأضاف أن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية، والتي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في مدينة العلمين الجديدة، جاءت تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر لتوحيد الرؤى تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، كما عملت على بحث كيفية تفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات لإحياء عملية السلام، وفقًا للمرجعيات المعتمدة، وهو ما تم تأكيده في البيان الختامي بدعم فلسطين فى الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطينى على جميع الأصعدة فى سبيل استعادة حقوقه، وتأمين الحماية الدولية، وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين فى ظل العدوان المُتكرر والأحداث المؤسفة التى تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشار "العسال" إلى أنها بعثت برسالة حول أهمية توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة أن استمرار الوضع الراهن له أثره السلبي على الأمن والاستقرار وزيادة حدة الأوضاع المعيشية المتدهورة، إذ أكد القادة على الأولوية التى توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية في تسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمنى واضح، وتجسيدها كدولة مستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام ۱۹٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، لاسيما وأن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجى وضرورة إقليمية ودولية.

ونوه "العسال" إلى أن القمة الثلاثية تأتي انطلاقًا لما تتمتع به مصر والأردن من ثقل وتأثير بالمحافل الدولية والإقليمية كونهم مفتاح السلام بالمنطقة، علاوة على أن القضية الفلسطينية تمثل قضية مركزية لهم وعلى رأس الأولويات لاعتبارات عدة، ومنها الشعور بالمسئولية تجاه الحق الفلسطيني والحرص على إنهاء معاناة الشعب وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة دولته المستقلة، موضحًا أن القمة جاءت بعدما عقد في مدينة العلمين اجتماع الفصائل الفلسطينية بحضور الرئيس الفلسطيني، وهو ما يبلور ما تعمل عليه الدولة المصرية من أجندة واضحة لحشد الدعم الدولي الهادف لإنهاء العدوان واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وما تضعه من أولوية للدفاع الدائم في كل المحافل عن فلسطين وشعبها.