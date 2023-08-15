الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

13 مصابًا بحادث تصادم فى الغردقة

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 13 شخصًا، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين جنوب مدينة الغردقة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

كان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص وبيجو، بطريق مطار الغردقة.

وعلى الفور تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى الإسعافات الأولية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وكشف مصدر طبي خاص، لـ"الدستور"، أنه يجري إسعاف المصابين وتقديم الفحوصات الطبية اللازمة لهم وإسعافهم، وأن الإصابات متفاوتة ما بين الخفيفة والمتوسطة.

البحر الاحمر الفحوصات الطبية اللازمة اللواء محيي سلامة ة مدير أمن البحر الأحمر تصادم سيارتين حادث تصادم سيارتين غرفة عمليات النجدة

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