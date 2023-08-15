الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"كفاية إني مستحملة مرضك".. زوج يرفع دعوى نشوز ضد زوجته بعد تركها المنزل

ارشيفية
ارشيفية

رفع زوج دعوى تحمل الرقم "3719" لعام 2023 بمحكمة الأسرة في زنانيري بالقاهرة، لإثبات نشوز زوجته.

وقال "طارق.م"، البالغ من العمر 33 عامًا، في دعواه: “تزوجنا منذ 9 سنوات تقريبًا، ومنذ زواجنا وأنا أعاملها بأفضل المعاملات وكأنها ملكة متوجة ولم أبخل عليها بأي شيء، فكانت كل طلباتها مجابة من الألف إلى الياء، وحياتنا مستقرة إلى حد ما، وعلى الرغم من سوء معاملتها المستمرة لأهلي وسوء لسانها طوال الوقت، وغضبها المستمر الذي يظهر في كل مرة تشاهدني أو تعلم بأنني أعطيت لأهلي أي أموال، إلا أنني تحملت ذلك حتى لا أتسبب في تشريد بناتي وتفكيك الأسرة”.

وتابع الزوج: “كنت أعمل في وظيفة جيدة حتى تعرضت لحادث، وأسفر الحادث عن إصابتي واحتجازي في المستشفى لفترة، واضطررت لغسل الكلى 3 مرات في الأسبوع، وعلى إثر ذلك خرجت من وظيفتي الخاصة، وأصبحت كل حياتي مرتبطة بالذهاب إلى المستشفى لإجراء الغسيل الكلوي فقط، وأصبح المعاش الذي أتحصل عليه لا يكفينا لأسبوع واحد، فكان لا بد من وجود دخل آخر حتى لا أشعر بناتي بأي تقصير أو تغير، لذلك قررت فتح مشروع خاص بنفسي، وساعدني أشقائي في استئجار محل ودفع إيجاره لمدة سنة كاملة، ولم يكتفوا بذلك، بل قاموا بوضع بضائع كثيرة فيه، فطلبت من زوجتي مساعدتي في المحل في الأيام التي أذهب فيها إلى المستشفى لعمل الغسيل الكلوي، إلا أنها رفضت وكان ردها صادمًا لي، فقالت البيت مسؤول منك، وأنا لست مجبرة على البهدلة.. مش كفاية أن تحمِّلني مرضك، فلم أستطع السيطرة على نفسي وانهلت عليها بالضرب، وتركت المنزل وغادرت دون البنتين ومنذ ذهابها إلى منزل أهلها ولم تسأل عنهما نهائيا، وتوجهت لها أكثر من مرة لإيجاد حل معها أو مع أسرتها لكن بلا جدوى حتى رفضت رؤية بناتها نهائيا".

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