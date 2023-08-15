إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم على طريق المطار بالغردقة

وقع حادث تصادم سيارتين بطريق المطار بالغردقة، اليوم الثلاثاء، أسفر عن اصابة 13 شخصًا.

ورد إخطار للواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وبيجو، بطريق مطار الغردقة، على الفور تم الدفع ب 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين أن الحادث كان بين سيارة ميكروباص وأخرى بيجو، أسفر عن إصابة 13 شخصًا، ونقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى الإسعافات الأولية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والإحالة النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.