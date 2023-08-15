الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم على طريق المطار بالغردقة

حادث تصادم
حادث تصادم

 وقع حادث تصادم سيارتين بطريق المطار بالغردقة، اليوم الثلاثاء، أسفر عن اصابة 13 شخصًا.

ورد إخطار للواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وبيجو، بطريق مطار الغردقة، على الفور تم الدفع ب 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين أن الحادث كان بين سيارة ميكروباص وأخرى بيجو، أسفر عن إصابة 13 شخصًا، ونقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى الإسعافات الأولية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والإحالة النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم طريق المطار المصابين مستشفى الغردقة العام الإجراءات القانونية مدير أمن البحر الأحمر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-8-2023 فى مصر ؟

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

بدء تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الجامعات والمعاهد

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

ارتفاع عدد قتلى انفجار محطة وقود فى داغستان الروسية إلى 27 قتيلا

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية

الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟