الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس النواب الأمريكى: بايدن يستخدم وزارة العدل سلاحًا ضد خصومه ويستهدف ترامب

كيفن مكارثي
كيفن مكارثي

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن يستخدم وزارة العدل كسلاح ضد خصومه وخاصة الرئيس السابق دونالد ترامب.

يأتي ذلك بعد توجيه اتهامات متنوعة للرئيس السابق ترامب من بينها تزوير نتائج انتخابات 2020 الرئاسية وسط مساع لإضعاف فرصه في الترشح والفوز لانتخابات الرئاسة 2024.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي إن العدالة يجب أن تكون عمياء مؤكدا أن الشعب الأمريكي يراقب التزييف البائس.

من جهته، اعتبر ترامب في وقت سابق اليوم أن لائحة الاتهامات ضده في ولاية جورجيا كاذبة، حيث وجه له الادعاء العام بالولاية اتهامات بتزوير نتائج انتخابات الرئاسة في الولاية.

وقال الادعاء العام في جورجيا، إنه يمهل ترامب حتى الجمعة 25 أغسطس الجاري لتسليم نفسه طواعية، مؤكدا أنه سيعمل على عقد محاكمة الرئيس السابق خلال 6 أشهر.

وطالب الادعاء العام في جورجيا كل من يشملهم الاتهام في قضية ترامب تسليم أنفسهم قبل ظهر الجمعة.

الأمريكي بايدن ترامب مجلس النواب الأمريكي مكارثي

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