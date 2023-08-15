الأنبا بيجول يُشارك في نهضة العذراء مريم بالمحلة الكبرى

زار الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المُحرق العامر، كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود.

جاء ذلك بدعوة من الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى بحضور القمص أبانوب لويس والقس بيشوى القمص أبانوب كهنة الكنيسة.

وخلال الزيارة واستمع نيافته إلى شرح عن الكنيسة وأخذ بركة البئر المقدس الذي شربت منه العائلة المقدسة أثناء وجودها في سمنود والماجور المقدس؛ وأخذ بركة رفات الشهيد العظيم أبانوب النهيسي.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الإثنين 7 أغسطس، صوم السيدة العذراء مريم لمدة 15 يومًا تنتهي في 22 أغسطس 2023.

وخلال صوم السيدة العذراء مريم تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداس الإلهي إلى جانب النهضات الروحية التي تخص العذراء مريم.

- تخصيص النذور

وخلال فترة الصوم يخصص الأقباط نذورًا خاصة بصوم السيدة العذراء مريم بل وبعضهم يكتفي بتناول العيش والملح فقط خلال فترة الصوم، كنوع من النذور المعبرة عن الزهد خاصة في محافظات الصعيد.

ويعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، ويمتنع الأقباط عن تناول اللحوم ويكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط، ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، ولكن البعض يصومه بزهد وتقشف زائد، ويكتفي بتناول المأكولات بدون زيوت.