أسوشيتدبرس: مصر أول دولة عربية تعمل بانتظام كوسيط سلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى

سلطت وكالة "أسوشيتد برس" الضوء على القمة المصرية الأردنية الفلسطينية فى العلمين الجديدة، وقالت إن مصر أول دولة عربية تعمل بانتظام كوسيط سلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

قالت الوكالة إن زعيما مصر والأردن والرئيس الفلسطيني انتقدوا إسرائيل قائلين إنها تؤجج الفوضى والعنف في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة مع تصاعد إراقة الدماء بين إسرائيل والفلسطينيين.

وجاءت الإدانة في ختام قمة ثلاثية في مدينة العلمين بشمال مصر جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي اتهم إسرائيل بارتكاب عدد من الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ما قالوا إنها توغل من قبل جنود إسرائيليين في موقع مقدس متنازع عليه في القدس الشرقية وحجب الأموال الفلسطينية بشكل غير قانوني.

وقالت الوكالة إن الأشهر الماضية شهدت واحدة من أكثر الفترات دموية منذ سنوات في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث استشهد أكثر من 160 فلسطينيًا بنيران إسرائيلية هذا العام في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفقًا لإحصاء صادر عن وكالة أسوشيتيد برس، وقتل فلسطينيون 29 شخصا على الجانب الإسرائيلي خلال تلك الفترة.

وتبنت الحكومة الإسرائيلية القومية المتطرفة الجديدة، التي تشكلت في ديسمبر الماضي، نهجا متشددا تجاه الفلسطينيين، وفي يناير قررت حجب 39 مليون دولار عن السلطة الفلسطينية وتحويل الأموال بدلاً من ذلك إلى برنامج تعويضات لعائلات الضحايا الإسرائيليين لهجمات المسلحين الفلسطينيين.

قالت الوكالة إنه خلال الاضطرابات العنيفة عملت مصر التي كانت أول دولة عربية أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بانتظام كوسيط سلام بين الجانبين.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967 في الشرق الأوسط، إلى جانب قطاع غزة والقدس الشرقية. يسعى الفلسطينيون إلى إقامة تلك الأراضي من أجل دولتهم المستقلة التي يأملون في الحصول عليها.