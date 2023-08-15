الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إمدادات الفواكه والخضروات فى بريطانيا مهددة بالانقطاع بسبب الجفاف وحرائق الغابات

حرائق الغابات
حرائق الغابات

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن إمدادات الفواكه والخضروات الطازجة في بريطانيا مهددة بالانقطاع؛ بسبب موجات الجفاف وحرائق الغابات في أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الغذاء الصحي سيصبح أكثر تكلفة وأصعب في الحصول عليه، حيث تدفع موجات الجفاف والحرارة الشديدة إلى انخفاض المحصول.

قال خبراء، إن النظام الغذائي الصحي في المملكة المتحدة سيتعرض للخطر بسبب انهيار المناخ، حيث تقلص موجات الجفاف الأوروبية إمدادات الفواكه والخضروات الطازجة، وستصبح المنتجات الطازجة من البحر الأبيض المتوسط​​، التي تعتمد عليها المملكة المتحدة، أكثر تكلفة وأصعب في الحصول عليها لأن الحرارة الشديدة تؤدي إلى انخفاض الغلة، مما يجعل اتباع نظام غذائي صحي بعيدًا عن متناول أفقر الناس في المجتمع، وفقًا لتقرير صادر عن الطاقة ووحدة استخبارات المناخ.

واكدت الصحيفة أنه لا يمكن زراعة العديد من الأطعمة المستوردة من البحر الأبيض المتوسط ​​في المملكة المتحدة لأجزاء من العام على الأقل، أو يجب زراعتها في الداخل، باستخدام عمليات أكثر تكلفة وكثافة للطاقة لحمايتها وتسخين مساحة النمو.

ولا يمكن زراعة الكثير في المملكة المتحدة على نطاق واسع، فالفئة الأولى تشمل القرنبيط والبروكلي والفراولة، ويشمل أيضًا ما يقرب من ثلثي الخيار والطماطم المستوردة إلى المملكة المتحدة، وما يقرب من خمس إجمالي المعروض من البصل.

بالإضافة إلى ذلك ، يأتي أكثر من نصف الليمون والفلفل الحلو في المملكة المتحدة من البحر الأبيض المتوسط​​، إلى جانب ثلثي جميع البرتقال و 40٪ من عنب المائدة. 

ويتأثر زيت الزيتون أيضًا بدرجات الحرارة القصوى؛ وتحصل المملكة المتحدة على 80٪ من إمداداتها من المنطقة، وهذا العام ، كانت واحدة من المواد الغذائية مع الزيادات الحادة في الأسعار، مما زاد من التضخم. 

وقال جاريث ريدموند كينج، رئيس البرنامج الدولي في وحدة استخبارات الطاقة والمناخ: "بالإضافة إلى أزمة المناخ نحن في أزمة صحية عامة أيضًا، فمعظمنا لا يأكل بالفعل ما يكفي من الفاكهة والخضروات، وغالبًا ما تكون الحميات الغذائية الصحية أكثر تكلفة؛ ونظرًا لأن تأثيرات تغير المناخ من المرجح أن تجعل الغذاء الصحي الذي يجب أن نتناوله أكثر تكلفة، فإنه يصبح أقل وصولًا إلى أفقر الناس في المجتمع".

وقال إن الحرارة التي شهدناها في أوروبا هذا الصيف وفي أبريل ستكون شبه مستحيلة بدون تغير المناخ، وستزداد هذه التأثيرات سوءًا مع استمرارنا في حرق الوقود الأحفوري وانبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مما يترك المملكة المتحدة في مواجهة واقع غير سار في المستقبل الذي يشهد المزيد من النقص وارتفاع التكاليف، ويجب أن يكون هذا بمثابة جرس إنذار بشأن ضعف سلاسل الإمداد الغذائي لدينا أمام تغير المناخ.

استخبارات البرنامج الدولي الجارديان البريطانية التضخم الحرارة الشديدة الخضروات الطازجة الخضروات

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