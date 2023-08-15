الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشار معتز خفاجى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل قضية "العائدون من الكويت"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والمستشار معتز خفاجى

كشف المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، تفاصيل قضية "العائدون من الكويت".

وقال  خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز": "المتهمون كانوا يعودون من الكويت إلى مصر لعمل خلية وتدبير أمر ما، وهو ما رصدته التحريات التي كشفت رقم الطائرة وكل مخططاتهم ومن ساعدهم في المطار على الهروب".

وأضاف: "هؤلاء الإرهابيون كانوا يحصلون على تبرعات لمنحها للجماعات في مصر، كانت من القضايا الرائعة التي بها تفاصيل كثيرة وتم الحكم فيها على عدد كبير من المتهمين". 

يذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس حتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.

يعد برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

المستشار معتز خفاجي الإرهاب العائدون من الكويت الشاهد محمد الباز

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