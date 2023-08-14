الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

علا الشافعى تكشف أولى خطواتها بعد تعيينها رئيسًا لتحرير اليوم السابع

علا الشافعي
علا الشافعي

قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، إنها فوجئت بقرار تعيينها رئيسًا لتحرير اليوم السابع ولم يكن يدور في خيالها أن تتولى هذا المنصب، وظلت فترة لا تصدق أن القرار حقيقي، حتى أبلغها الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة عمرو الفقي بالتعيين. 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام في السياسة" مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز"، أنها شاركت في تأسيس اليوم السابع من يومها الأول، وتولت رئاسة أقسام أو قطاعات أو تليفزيون أونلاين، لكنها فوجئت أنها حاليا تدير هذه المنظومة الضخمة والكبيرة. 

نبدأ العمل وبعد ذلك نرى الأخطاء الظاهرة ونعالجها

وتابعت، أنها أخبرت زملاءها في اليوم السابع أنها لا تحب غلق مكتب رئيس التحرير أمام أحد، وأنها ستعمل معهم يدا بيد، وأن اليوم السابع بيتها ولا أحد يحب أن يرى بيته إلا في أحسن صورة، وعلينا العمل وبعد ذلك نرى الأخطاء الظاهرة ونبدأ معالجتها، موجهة الشكر للكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"، مؤكدة أن موقفه معها يدرس.

علا الشافعي اليوم السابع رئيس تحرير للشركة المتحدة أكرم القصاص تعيينها

مواد متعلقة

النجار: تعيين علا الشافعي رئيسا لتحرير اليوم السابع انتصار للمرأة وتقدير لدورها

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيسًا لتحرير جريدة اليوم السابع

الناقدة علا الشافعى: الشركة المتحدة تعيد الفن المصرى لمكانه الطبيعى

علا الشافعى لـ"الدستور": مهرجان العلمين تجربة جديدة يجب نقلها لمدن أخرى

علا الشافعي عن دراما "المتحدة" في رمضان: أثبتنا قدرتنا على إنتاج أعمال مميزة

الأكثر قراءة

مؤشرات تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 لجميع برامجها الدراسية

شغل مافيا.. تنفيذ جريمة ثأر على موتوسيكل في أطفيح

لعب العيال ينتهي بجريمة قتل في الخانكة

رسميًا.. الخليج السعودي يعلن ضم محمد شريف لمدة موسمين

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

"ولع فيهم قبل الفجر".. ننشر الصور الأولى لضحايا مذبحة عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟