علا الشافعى تكشف أولى خطواتها بعد تعيينها رئيسًا لتحرير اليوم السابع

قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، إنها فوجئت بقرار تعيينها رئيسًا لتحرير اليوم السابع ولم يكن يدور في خيالها أن تتولى هذا المنصب، وظلت فترة لا تصدق أن القرار حقيقي، حتى أبلغها الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة عمرو الفقي بالتعيين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام في السياسة" مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز"، أنها شاركت في تأسيس اليوم السابع من يومها الأول، وتولت رئاسة أقسام أو قطاعات أو تليفزيون أونلاين، لكنها فوجئت أنها حاليا تدير هذه المنظومة الضخمة والكبيرة.

نبدأ العمل وبعد ذلك نرى الأخطاء الظاهرة ونعالجها

وتابعت، أنها أخبرت زملاءها في اليوم السابع أنها لا تحب غلق مكتب رئيس التحرير أمام أحد، وأنها ستعمل معهم يدا بيد، وأن اليوم السابع بيتها ولا أحد يحب أن يرى بيته إلا في أحسن صورة، وعلينا العمل وبعد ذلك نرى الأخطاء الظاهرة ونبدأ معالجتها، موجهة الشكر للكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"، مؤكدة أن موقفه معها يدرس.