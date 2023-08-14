محمود مسلم: الصحافة والإعلام تتجددان وتحتاج تصعيد الشباب وضخ دماء جديدة

وجه الدكتور محمود مسلم، رئيس قطاع الصحف في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، التحية للإعلامية ريهام السهلي، رئيس شبكة قنوات "دي إم سي"، على توليها المسئولية وأنها تليق بهذا المنصب، وتستمر الشبكة أسرة واحدة وتستمر الروح التي تجمع الأسرة والشاشة التي تجمع الناس.

أضاف مسلم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترا نيوز" أن مشهد التسليم والتسلم لإدارة شبكة DMC من أعلى قيم الشركة المتحدة، أن يتم الالتفاف حول المسئول المغادر والقادم وهذا يحسب للشركة وعمرو خير المدير التنفيذي للشركة وكل قيادتها أصحاب فكرة هذا المشهد الذي أعلم أنه سيستمر في أماكن أخرى

التعينات الجديدة الشابة في الشركة المتحدة لها مغزى

وذكر أن التعينات الجديدة الشابة في الشركة المتحدة لها مغزى، وهناك فريق كفء داخل المنظومة، ولم يأت من فراغ، بل جيل عمل و أثبت نفسه في العديد من المجالات وأصبح لديه خبرة ميدانية ومهنية، لافتًا إلى أن قواعد المهنة في الصحافة والإعلام تتجدد بشكل كبير وتحتاج أن يتم تصعيد الشباب وضخ دماء جديدة وروح جديدة.