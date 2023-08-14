الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خد حقه بالخرطوش.. عامل يطلق النار على مواطن بسبب المال

طلق خرطوش
طلق خرطوش

لم يجد سائق سبيلا لاسترداد أمواله من صاحب جراج، سوى أن يطلق عليه النيران من فرد خرطوش كان بحوزته، لكن الطلقة لم تصب صاحب الدين فقط، فقد طالت سيدة ونجلتها مرا بالصدفة بجوار المشاجرة مما أدى لإصابتهما.

في منطقة حلوان جنوب محافظة القاهرة، سائق لديه معاملات مالية بينه وبين مالك جراج، فحدثت بينهما مشكلة نتيجة خلافات ومماطلات من طرف ناحية الطرف الآخر ولم يفي بوعوده.

بدأت الخلافات بينهما تتصاعد وأصر السائق عن أن يأخذ حقه بطريقته دون اللجوء إلى الطرق القانونية، فأخد فرد خرطوش وطلقات نارية ووضعها بين طيات ملابسه وتوجه لتصفية الخلاف مع صاحب الجراج.

مجرد أن وصل السائق إلى الجراج وشاهد صاحبه، أخرج الفرد الخرطوش وأطلق عدة أعيرة نارية، مما أدى لإصابته كما أصيب سيدة ونجلتها أثناء مرورهما بجوار المشاجرة.

المتهم عقب تنفيذ جريمته لاذ بالفرار قبل وصول أجهزة الأمن، بعد قيام الأهالي بالاتصال بشرطة النجدة.

وبوصول رجال مباحث حلوان، قاموا بإجراء التحريات وجمع المعلومات لكشف تفاصيل تلك المشاجرة.

 تبين من التحريات  حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول"سائق"، طرف ثانى (مالك جراج مصاب برش خرطوش باليد) مقيمان بدائرة القسم، وذلك لوجود خلافات مالية.

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث حلوان من ضبط المتهم وبحوزته "فرد خرطوش"المستخدم  فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

الطرف الأخر أعيرة نارية خلافات مالية ضبط المتهم وجود خلافات مالية مصاب برش خرطوش مباحث حلوان محافظة القاهرة

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