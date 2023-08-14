الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد الطاهري يكشف تاريخ الصحافة المصرية وعوامل تطورها

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مصر رائدة الإعلام، فقد عرفته منذ 1827، مع الحملة الفرنسية ومع أول مطبعة وبالشكل الحديث مع الإذاعة.

أضاف الكاتب الصحفي، خلال حلقة "كلام في السياسة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه مع ثورة 1919 والنهضة الصحفية التي حدثت وظهرت إصدارات كبرى كـ روزاليوسف، مشيرًا إلى أن 1956 حدث تطور نوعي بعد العدوان الثلاثي وتولي محمد حسنين هيكل رئاسة تحرير الأهرام، وأحمد بهاء الدين لـ صباح الخير، وتم تأسيس وكالة أنباء الشرق الأوسط بميزانية ضخمة وقتها وهى 50 ألف جنيهًا لتكون وكالة عالمية ضخمة ودخلنا عصر الإذاعات الموجهة.

عوامل أثرت في صناعة الإعلام 

أشار الطاهري إلى أنه بنهاية السبعينات بدأ المشروع الإعلامي المصري يحدث له حالة من التذبذب ثم في التسعينات انطلقت الفضائية المصرية وبعدها القنوات المتخصصة وفي عصر مبارك كان هناك اهتمام بالبنية التحيتة الإعلامية ومنها مدينة الإنتاج الإعلامي، لكن غابت التشريعات الإعلامية التي تحفظ سياق الصناعة وحدثت أمور وهي هفوات ندفع ثمنها، الآن ومنها بيع نيجاتف الأفلام، مؤكدًا أنه حتى تذيع قناة مصرية فيلم تدفع رقم وكذلك قوانين الاستثمار وبداية القنوات الخاصة وضع النص ولم توضع وظيفة وهذه القنوات أثرت على الشكل السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر.

أحمد الطاهري الاعلام النهضة الصحفية محمد حسنين هيكل الإذاعات الموجهة

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