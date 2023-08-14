الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الكليات المتبقية للمرحلة الثانية 2023

التنسيق
التنسيق

الكليات المتبقية للمرحلة الثانية 2023.. يبحث عنها آلاف من طلاب الثانوية العامة الذين لم يتمكنوا من دخول المرحلة الأولى ويأملون في وجود أماكن في كليات القطاع الطبي في المرحلة الثانية.

  الكليات المتبقية للمرحلة الثانية 2023 

الكليات المتبقية للمرحلة الثانية 2023 علمي علوم كشف عنها الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، مؤكدا وجود أماكن شاغرة متاحة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية .

وجاءت الأماكن في كليات الطب البيطري والتمريض والعلوم والزراعة وعلوم الحاسبات ومجال الذكاء الاصطناعي.


الكليات المتبقية للمرحلة الثانية 2023 علمي رياضة


أما عن الكليات المتبقية للمرحلة الثانية 2023 علمي رياضة فأكد وزير التعليم العالي، عن توافر فُرُص دراسية شاغرة لطلاب الشعبة الهندسية في مرحلة التنسيق الثانية.

تشمل  كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكذلك كليات الفنون الجميلة والعلوم والفنون التطبيقية، إضافةً إلى كليات الاقتصاد والعلوم السياسية واللغات والإعلام والآثار.

بالإضافة إلى باقي الكليات والجامعات التكنولوجية.

وقد تم انطلاق المؤتمر الصحفي قبل لحظات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم مناقشة الفُرُص الجديدة المتاحة للطلاب.

الكليات المتبقية للمرحلة الثانية 2023 أدبي


الكليات المتبقية للمرحلة الثانية 2023 ادبي كشف عنها وزير التعليم العالي،  مؤكدا أن هناك فُرُص دراسية شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية في مرحلة التنسيق الثانية.

شملت هذه الفُرُص كليات الآداب والتجارة ودار العلوم والخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية والتربية النوعية وكذلك التخصصات المتعلقة بالطفولة المبكرة.

  الحدود الدنيا للشعب العلمية 2023

طب سوهاج: 387.5

هندسة بترول وتعدين السويس: 386

طب دمياط: 383

طب المنصورة: 382.5

طب الزقازيق: 382.5

طب فاقوس: 381.5

طب أسيوط: 381

طب الإسكندرية: 381

طب أسنان جنوب الوادي: 380.5

طب جنوب الوادي: 380

طب كفر الشيخ: 379.5

طب طنطا: 379.5

طب القاهرة: 379

طب الأقصر: 379

طب المنيا: 377.5

طب بور سعيد: 377.5

طب المنوفية بشبين الكوم: 377.5

طب بنها: 377

طب عين شمس: 377

طب حلوان: 376

طب قناة السويس بالإسماعيلية: 376

طب أسنان أسيوط: 376

طب أسوان: 375.5

طب أسنان المنصورة: 375.5

طب السويس: 375

طب بني سويف: 375

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