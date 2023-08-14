بيومي فؤاد وباسم سمرة يتعاقدان على بطولة «وقت إضافي»

تعاقد الفنان بيومي فؤاد والفنان باسم سمرة علي بطولة فيلم "وقت اضافي"، والمنتظر انطلاق تصويره خلال ايام قليلة .

وتدور أحداث العمل في اطار كوميدي، ويشارك في بطولته ايضًا كلا من عمرو عبدالجليل ونسرين أمين وأحمد سلطان .

والفيلم فكرة محمد دياسطي وسيناريو وحوار رشاد رشدي وإخراج أحمد جبة ويجري أبطال العمل حاليا التحضيرات النهائية للفيلم المقرر بدء تصويرة مطلع الشهر المقبل .

وتعمل الشركة المنتجة حاليا لمعاينه اماكن التصوير بعد الاستقرار بشكل نهائي على فريق العمل خاصة أن الفيلم سينطلق تصويره اول الشهر المقبل، وتوزيع شركة الماسة للمنتج هشام عبد الخالق.

ويشارك بيومي فؤاد في فيلم “العميل صفر” وهو من بطولة الفنان أكرم حسني وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، والفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.